Vacanze: cosa mettere in valigia?

Pronti per le vacanze? Certo! Però non bisogna dimenticare di mettere tutto il necessario in valigia! Grande o piccolo che sia, il bagaglio di viaggio che si porta con sé è qualcosa di indispensabile per non avere problemi durante il soggiorno fuori, per avere tutto l’occorrente a portata di mano.

Ognuno ha perfezionato nel tempo la personale “valigia ideale”: da quella più dettagliata, a quella più essenziale nelle componenti, ci sono dei must have irrinunciabili di cui nemmeno gli avventurieri più esperti possono fare a meno.

Ecco alcuni esempi di cose da mettere nel proprio bagaglio che potrebbero fare comodo, in diverse esigenze: dal caricabatterie al powerbank, dalla cuffia per la doccia, fino a un coltellino svizzero multiuso o a un cachet per il bruciore di stomaco.

Valigia: gli oggetti immancabili

Tra le cose proprio da non dimenticare, oltre ai vestiti di ricambio, potremmo dover portare l’accappatoio o gli asciugamani e il phon, nel caso non siano a disposizione, e tutto l’occorrente per la nostra igiene personale e la nostra beauty routine, senza escludere nulla di ciò che più spesso usiamo, e ovviamente ricordandoci prima l’essenziale. Non dimentichiamoci ad esempio delle forbicine per unghie, degli elastici per capelli e della spazzola, di un sacchetto per i panni sporchi, né ovviamente documenti e contanti, preferibili alla carta di credito quando si è in viaggio.

Cosa portare in vacanza al mare?

Tra le cose da non dimenticare partendo per il mare, ad esempio abbiamo la protezione solare e il doposole, per proteggersi dai raggi UV e lenire la pelle dopo le giornate più assolate. Come non godersi un po’ di svago e relax in riva al mare? Ecco perché non possiamo rinunciare ad un bel materassino e pompa per gonfiarlo, ma muniamoci anche di pallone, racchette o altri giochi per la spiaggia.

Occhiali da sole? Immancabili. Per chi ama indossarli anche bandane e cappelli, nonché copricostume o parei. Ovviamente non possono mancare costumi, teli mare, borse per la spiaggia e infradito.

Si mangia in spiaggia e si cucina a casa? Allora non ci si potrà scordare delle vaschette per alimenti, da non lasciare a casa, perché comodissime. Per proteggere i propri smartphone da acqua e sabbia, inoltre, potrebbe essere utile una cover protettiva per l’occasione.

Cosa portare in valigia quando si va in montagna

Destinazione montagna? Non possono e non devono mancare zaino, attrezzatura per il trekking, k-way, inclusi scarponi e abbigliamento comodo e “a cipolla”, per tutte le temperature. Anche qui si raccomanda l’uso della crema solare. Se poi si fanno delle lunghe scampagnate, certamente è indicato non dimenticarsi del fornellino da viaggio, borraccia, posate e piatti da viaggio. Non dimentichiamoci di eventuali cerotti nel caso di vesciche ai piedi.

Cosa portare in valigia? Quelle cose a cui a volte non pensi!

Oltre alle cose che tutti portiamo, potrebbero esserci utili alcuni accessori da non escludere nel nostro bagaglio.

Per un bel tuffo in piscina, ad esempio, è indispensabile la cuffia, in lattice o in stoffa. Per lunghe giornate all’aperto, non potrà mancare nemmeno una bella borsa termica con le comode mattonelle refrigeranti, in modo da tenere al fresco cibo, bevande e tutto l’occorrente.

Inoltre, in generale è meglio avere sempre con sé qualche medicinale, nel caso si abbiano di frequente disturbi di vario tipo come il bruciore di stomaco, l’emicrania o delle allergie. Un termometro, dei cerotti e un disinfettante sono sempre degli ottimi alleati.

Può essere anche importante portare con sé, se si viaggia all’estero, soldi in valuta estera. Sarà inoltre una buona idea, per chi le usa, non dimenticarsi delle lenti a contatto, oppure portare con sé l’orologio, un ombrellino, un lucchetto per chiudere la valigia, la mascherina per dormire, i tappi per le orecchie, un taccuino personale con penna, una fotocamera e un cavalletto per foto notturne.

