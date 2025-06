Vacanze estive al via: traffico in crescita per l'ultimo weekend di giugno

Sei pronto a partire? Con l’arrivo delle prime grandi partenze estive, le strade italiane si preparano a un weekend di intenso traffico. Da venerdì 27 a domenica 29 giugno, milioni di italiani si muoveranno verso mare, montagna e confini, rendendo il viaggio parte integrante dell’esperienza vacanziera. A Roma, il flusso veicolare sarà particolarmente intenso, segno che l’estate è ufficialmente iniziata: ecco cosa aspettarsi e come prepararsi al meglio.

Con la fine di giugno iniziano le prime grandi partenze per le vacanze estive, e il traffico lungo le principali arterie italiane è previsto in aumento. Tra venerdì 27 e domenica 29 giugno, secondo Anas, saranno numerosi gli spostamenti dai principali centri urbani verso le località di mare al Sud, di montagna al Nord e verso i valichi di confine.

A Roma, il flusso veicolare sarà particolarmente intenso in occasione della festività dei Santi Pietro e Paolo, patroni della Capitale, che si celebra domenica 29 giugno. Le tratte maggiormente interessate saranno il Grande Raccordo Anulare, la A91 Roma-Fiumicino, la statale 148 Pontina e la statale 7 Appia verso il basso Lazio, insieme alla statale 1 Aurelia e alla statale 2 Cassia per i collegamenti verso il nord della regione e la Toscana.

Nel resto del Paese, traffico previsto in aumento lungo le direttrici verso il Sud: dorsali adriatica, tirrenica e jonica, oltre ai valichi verso Francia, Slovenia e Croazia. Attese code anche nei pressi delle grandi città, specialmente domenica pomeriggio per i rientri.

I percorsi con maggiore afflusso includono la A2 Autostrada del Mediterraneo (Campania, Basilicata, Calabria), le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria, la SS131 Carlo Felice in Sardegna, l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) tra Umbria, Toscana, Emilia-Romagna, e la SS16 Adriatica da Puglia a Veneto.

In Sicilia si segnalano possibili rallentamenti lungo l’A19 Palermo-Catania, interessata da importanti lavori infrastrutturali. Per gestire meglio il flusso veicolare, Anas ha disposto personale aggiuntivo lungo le tratte più critiche.

Al Nord, traffico previsto lungo i RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i confini, sulla SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle d’Aosta, la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS51 di Alemagna in Veneto.

Nel pomeriggio di venerdì 27 giugno è in programma in Piemonte l’inaugurazione del nuovo tunnel del Colle di Tenda, lungo la SS20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja”, alla presenza delle autorità italiane e francesi. L’opera ripristina il collegamento tra le valli Vermenagna e Roja, interrotto dall’autunno 2020 dopo la tempesta Alex, ristabilendo un passaggio strategico tra Cuneo, l’Imperiese e la Costa Azzurra.

Anas raccomanda agli automobilisti di evitare le ore di punta per il rientro, preferendo mattina presto o tarda serata, e di non mettersi in viaggio nelle ore più calde. Si consiglia di partire con veicoli in buono stato e con scorte d’acqua a bordo.

Le corsie di emergenza restano riservate esclusivamente ai mezzi di soccorso e alle Forze dell’Ordine; è vietato utilizzarle anche in caso di traffico intenso. Per garantire assistenza e monitoraggio h24, Anas impiega circa 2.500 risorse tra tecnici, operatori e personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale.

Continua anche la campagna di sensibilizzazione alla sicurezza con i messaggi “Quando guidi, Guida e Basta” e “La strada non è un posacenere” contro il rischio incendi.