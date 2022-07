18enne picchiata brutalmente e trovata ferita con il figlio in braccio

Unaper circa un mese e mezzo e ancora non parla portoghese è stata trovata per strada, ad Alcabideche, vicino a Cascais, mentre vagava confusa a piedi nudi, sanguinante e con in mano un sei -ragazzo di un anno. mesi. Portata in ospedale, si è scoperto che era stata brutalmente picchiata dal suo compagno, un giovane di 26 anni, anche lui moldavo. Come scrive CM, l'uomo è stato arrestato e portato in tribunale, dove gli è stato proibito di contattare e avvicinarsi alla vittima. Al momento, madre e figlio restano in ospedale.

