Codemasters lancia la colonna sonora originale di F1 22

Oltre alla colonna sonora EDM recentemente pubblicata, disponibile su Spotify e Apple Music, Codemasters pubblica oggi la colonna sonora originale ufficiale di EA SPORTS F1 22, composta da Ian Livingstone. Una registrazione speciale del brano protagonista, "A New Dawn", può essere ascoltata qui. La colonna sonora, che include anche quella di F1 2021, è disponibile in streaming su Spotify, Deezer, e Apple Music.

La colonna sonora di F1 22 comprende la Sofia Session Orchestra, registrata da FourForMusic e diretta da George Strezov.

Commentando la colonna sonora originale, il compositore Ian Livingstone ha dichiarato: "Volevo catturare l'eleganza, la raffinatezza e la bellezza di queste nuove macchine scintillanti dando loro la voce di archi orchestrali, ma anche mostrare il contrasto tra la calma prima della tempesta e l'euforia e il dramma dell'ultimo giro. Allo stesso tempo, ho voluto premiare i giocatori di F1 di lunga data riproponendo frammenti dei miei temi precedenti, in particolare F1 2010, 2011, 2012 e 2021".





Informazioni aggiuntive sulla colonna sonora:

Musiche aggiuntive - Ethan Livingstone

Diretto da George Strezov

Orchestra - Sofia Session Orchestra, contratto FourForMusic

Orchestrazioni - Michael Doherty

Percussioni - M.B. Gordy

Voce - Julie Seechuk

Pianoforte - Ian Livingstone

Missaggio dell'orchestra - Simon Barford

Masterizzazione - John Elleson-Hartley / Musiklab

Video a cura di Key Productions

Ian Livingstone ha composto musiche anche per la serie GRID, compreso il recente GRID Legends.

EA SPORTS F1 22, il gioco ufficiale del FIA Formula One World Championship del 2022, è in uscita per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Origin e Steam.

