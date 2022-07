Prime Day | Proscenic svela gli sconti sui suoi prodotti per la casa

Si avvicina il Prime Day e Proscenic svela gli sconti sui suoi prodotti per la casa

In occasione del Prime Day di Amazon, che si terrà il 12 e il 13 luglio, Proscenic, azienda leader nel campo degli elettrodomestici intelligenti progettati per aiutare le famiglie a migliorare il loro comfort e la qualità della vita, svela gli sconti sui suoi prodotti per la casa: dall’Aspirapolvere di ultima generazione P11 Smart, al Purificatore d’Aria A8, al Robot Proscenic M8 fino alla Friggitrice ad Aria modello T22.

Di seguito tutti gli sconti di Proscenic attivi durante il Prime Day di Amazon il 12 e il 13 luglio:

Proscenic M8 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti: Robot Navigazione Laser LDS con Mappatura Multipiano, Controllo Smart APP & Alexa per Pulizia Domestica – €230,30 con uno sconto del 30% su Amazon – Prezzo originale €329

Proscenic 850T Robot Aspirapolvere Lavapavimenti: aspirazione con una potenza di 3000Pa, Controllo tramite APP & Alexa, Serbatoio Acqua Elettrico 2-In-1 per Pulizia Domestica – €167,30 con uno sconto del 30% su Amazon – Prezzo originale €239

Proscenic M6 PRO Robot Aspirapolvere: con una Tecnologia Navigazione Laser LDS e controllo con APP & Alexa, Contenitore 2-in-1 per Pulizia Domestica - €199 con uno sconto del 46% su Amazon – Prezzo originale €369

Proscenic P11 Smart Aspirapolvere senza Fili: una scopa Elettrica Potente 30000Pa, con un’autonomia di 60 minuti, controllo con APP Smart Display Touch, 4 Spazzole e 180° Regolabile per tutte le superfici – €167,30 con uno sconto del 30% su Amazon – Prezzo originale €239

Proscenic P11 Animal: aspirapolvere senza fili con spazzola per animali,Scopa Elettrica Potente 26000Pa con Display Touch, Autonomia 45 Minuti,180° Regolabile per Pavimento/Tappeto/Tenda/Peli Animali– €139,30 con uno sconto del 30% su Amazon – Prezzo originale €199

Proscenic P11: sspirapolvere Senza Fili, Scopa Elettrica Potente 450W/25000Pa con Display Touch, Autonomia 53 Minuti, 4 Spazzole e Serbatoio per Pavimento/Tappeto/Tenda/Peli Animali/Lavapavimenti – €167,30 con uno sconto del 30% su Amazon – Prezzo originale €239





Proscenic i10: aspirapolvere senza Fili, con 25000Pa e un’autonomia di 50Min. Display Touch, Tecnologia VBoost, 4 Spazzole per tutte le superfici – €139,30 con uno sconto del 30% su Amazon – Prezzo originale €199

Proscenic A8 Purificatore d'Aria: depuratore Air Smart con APP, CADR Fino a 220m³/h,55?, Filtro Ioni d'Argento Antibatterico & Antiallergico, Basso Rumore per Casa/Ufficio/Spazio Privato - €59 con uno sconto del 54% su Amazon – prezzo originale €129

Proscenic A8 SE Purificatore d'Aria: Depuratore Air Smart con APP, CADR Fino a 200m³/h,25?, Filtro Ioni d'Argento Antibatterico & Antiallergico, Basso Rumore per Casa – €69,30 con uno sconto del 30% su Amazon – Prezzo originale €99

Proscenic A9 Purificatore d'Aria: depuratore Air Smart con APP, CADR Fino a 460m³/h,90m², Filtrazione a 4 Strati, Rimozione Odore Particolare,Polline, Fumo,Polveri per Casa/Ufficio/Spazio Privato - €129.35 con uno sconto del 35% su Amazon – prezzo originale €199

Proscenic T21 Friggitrice ad Aria: da 5.5L, controllo con App & Alexa e Display LED Touch, Funzioni Timer/Preriscaldamento/Programmi/Senza BPA e PFOA per Patatine Fritte/Ali di Pollo/Pizza – €97.3 con uno sconto del 46% su Amazon – Prezzo originale €179

Proscenic T22 Friggitrice ad Aria: da 5L, Controllo con App & Alexa e Display LED Touch, con 11 Programmi Preimpostati, Rumore Basso, Senza BPA e PFOA per Patatine Fritte/Pizza - €97,30 con uno sconto del 30% su Amazon – prezzo originale €139

Proscenic T31 Friggitrice ad Aria: da 15L, Forno Air con Controllo da Display Touch/APP/Alexa, disponibili le Ricette Online, Innumerevoli funzioni come Timer/Preriscaldamento/Programmi/Senza BPA/PFOA per tutti gli alimenti - €139.3 con uno sconto del 30% su Amazon – Prezzo originale €199

