The Quarry: nuovo aggiornamento

The Quarry: modalità multigiocatore online, outfit anni '80 e molto altro

2K e Supermassive Games hanno rilasciato una nuova importante patch per The Quarry, che aggiunge l'attesissima modalità multiplayer online, chiamata Wolf Pack. Dopo l'uscita, acclamato dalla critica il mese scorso, il nuovissimo gioco narrativo teen-horror è diventato l'esperienza di intrattenimento imperdibile dell'estate, con un punteggio Metacritic attualmente pari a 80.

Wolf Pack è una modalità a inviti in cui un giocatore può invitare fino a sette amici che hanno accesso al gioco a guardarlo insieme a lui. Mentre lui gioca, il suo pubblico vota ogni decisione chiave e la maggioranza dei voti determina il risultato. Con una ri-giocabilità infinita già incorporata nella profonda esperienza narrativa di The Quarry, Wolf Pack offre una nuova chiave di lettura delle scelte inimmaginabili che si affrontano durante il viaggio, consentendo di condividere gli attimi di paura con gli amici.

Per chi vuole immergersi ancora di più nella storia, tutti gli episodi del podcast Bizarre Yet Bonafide sono ora disponibili anche nel gioco. Precedentemente accessibile solo su piattaforme di streaming selezionate, la serie limitata dei podcast vede protagonisti gli investigatori del paranormale Grace e Anton mentre indagano sugli avvenimenti davvero incredibili che accadono nell'area circostante The Quarry.

Inoltre, la patch di oggi consente agli animatori di tornare indietro nel tempo. I possessori della Deluxe Edition hanno ora accesso agli oufit ispirati agli anni '80 per i personaggi giocabili del gioco; il pacchetto DLC è disponibile anche per l'acquisto separato.

Che siate nuovi giocatori o stiate ancora esplorando le numerose possibilità offerte dalla storia, questo è il momento perfetto per entrare in The Quarry. Disponibile in tutto il mondo su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One e Windows PC via Steam, i giocatori potranno scegliere tra due offerte:

The Quarry: Standard Edition è disponibile in formato fisico e digitale per PlayStation 4, Xbox One e in formato digitale per Windows PC tramite Steam. Include il gioco completo. Per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, The Quarry è disponibile in formato fisico e digitale ed è ottimizzato per le console di nuova generazione.

Sviluppato da Supermassive Games, The Quarry è classificato PEGI 16+. Per ulteriori informazioni su The Quarry, visitate il sito ufficiale del gioco, Instagram e TikTok, e seguite 2K su YouTube, Twitter e Facebook.

Per ulteriori informazioni sull'intera gamma di giochi 2K, visitare newsroom.2k.com.