Da venerdì 9 settembre saranno disponibili anche il Nintendo Switch Pro Controller edizione speciale Splatoon 3 e la custodia per Nintendo Switch (edizione speciale Splatoon 3) con pellicola protettiva





Nintendo Switch – Modello OLED edizione speciale Splatoon 3 sarà disponibile da venerdì 26 agosto. Decorata con immagini e motivi ispirati a Splattonia, questa console rende omaggio a Splatoon 3 per Nintendo Switch (venduto separatamente) e include un set di controller Joy-Con con sfumature di blu e giallo sulla parte frontale e un retro di colore bianco. Una base per Nintendo Switch bianca con un look che richiama i graffiti completa la dotazione. Le prime immagini di questa console sono disponibili nel trailer Nintendo Switch – Modello OLED edizione speciale Splatoon 3

Splatoon 3 per Nintendo Switch sarà disponibile da venerdì 9 settembre ed è già preordinabile nel Nintendo eShop. All’uscita del gioco sarà possibile acquistare anche lo sgargiante Nintendo Switch Pro Controller edizione speciale Splatoon 3, con un design ispirato a Inkling e Octoling, e la custodia per Nintendo Switch (edizione speciale Splatoon 3) con pellicola protettiva. Questi accessori permetteranno ai fan di splattare sempre con stile, sia che giochino online da casa sia che affrontino la modalità storia in mobilità.

In Splatoon 3 i giocatori possono partecipare ad agguerritissime mischie mollusche quattro contro quattro ambientate in un mix di livelli nuovi e familiari, cercando di imbrattare più territorio degli avversari per aggiudicarsi la vittoria. Il gioco include anche una campagna per giocatore singolo e segna il ritorno della modalità cooperativa Salmon Run. Nella campagna, i giocatori vestiranno i panni di Numero 3 e dovranno affrontare gli scalmanati Octariani per fare luce sui segreti di un misterioso luogo chiamato Alterna e indagare sulla terribile melma pelosa. In Salmon Run, invece, sarà possibile unire le forze con altri giocatori per respingere orde di pericolosi boss Salmonoidi, inclusi alcuni veri e propri colossi.

La console Nintendo Switch – Modello OLED edizione speciale Splatoon 3 è dotata di uno schermo OLED da 7 pollici con colori intensi e un contrasto elevato, uno stand regolabile più largo, una base con porta LAN (cavo LAN venduto separatamente), 64 GB di memoria interna e altoparlanti integrati con un suono migliorato in modalità portatile o da tavolo. Nintendo Switch – Modello OLED permette ai giocatori di divertirsi sullo schermo della propria TV e di dare vita ad avvincenti sessioni multigiocatore semplicemente scollegando e condividendo i controller Joy-Con. Inoltre, come Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite, è compatibile con la modalità portatile, che consente di giocare ai propri titoli preferiti anche in mobilità.

La console Nintendo Switch

–

Modello OLED edizione speciale Splatoon 3 sarà disponibile da venerdì 26 agosto. Da venerdì 9 settembre, data di lancio del gioco, saranno disponibili anche il Nintendo Switch Pro Controller edizione speciale Splatoon 3 e la custodia per Nintendo Switch (edizione speciale Splatoon 3) con pellicola protettiva.





Altre News per: nintendoswitchmodelloolededizionespecialesplatoon