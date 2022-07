Cellularline lancia il sistema di ricarica 3 in 1 per dispositivi Apple

LA RICARICA PER APPLE PRATICA E CONFORTEVOLE: CELLULARLINE LANCIA IL NUOVO TRIO WIRELESS CHARGER 3 IN 1

TRIO permette di ricaricare contemporaneamente fino a tre diversi dispositivi Apple, ovvero iPhone, AirPods e Apple Watch

Negli ultimi anni, la diffusione dei dispositivi Apple ha trovato terreno sempre più fertile: l’utenza si sta muovendo in maniera costante in direzione dell’iPhone, che spesso viene abbinato all’Apple Watch e agli auricolari wireless AirPods per una maggiore efficienza. Tuttavia, può capitare che tutti i dispositivi in nostro possesso necessitino di ricarica, ma a volte ricaricarli simultaneamente può risultare complicato e scomodo. Nasce da questa esigenza una nuova tecnologia senza fili che permette di ricaricare tutti i dispositivi in un’unica piattaforma.

Il nuovo supporto di ricarica di Cellularline, TRIO, è pensato appositamente per i possessori di dispositivi Apple: è, infatti, in grado di caricare rapidamente, usando tecnologia wireless, fino a tre dispositivi in contemporanea, ovvero iPhone, AirPods ed Apple Watch. Dalle linee minimaliste ed essenziali, TRIO riduce sensibilmente l’inconveniente dei cavi: “TRIO Wireless Charger nasce per rispondere alla crescente esigenza di ricaricare più dispositivi in simultanea, cosa che utilizzando tre cavi differenti può risultare particolarmente tediosa - ha dichiarato Nadia Bettanin, Product Manager Wireless Chargers and Holders di Cellularline.

Trio interviene in risoluzione del problema, offrendo una postazione di ricarica wireless multipla, con la quale sarà possibile caricare tutti i dispositivi Apple contemporaneamente, utilizzando un unico cavo. TRIO è stato inoltre studiato per incontrare i gusti degli utenti Apple, sempre molto attenti in fatto di stile e praticità, con finiture di pregio e linee pulite ed essenziali, che gli conferiscono un design sofisticato e piacevole alla vista”.

Il nuovo supporto di ricarica dell’azienda reggiana presenta due piani di ricarica, rispettivamente adattati per iPhone ed AirPods, e un vano pensato per accogliere il cavo di ricarica per Apple Watch. Entrando nel dettaglio tecnico, TRIO presenta un output da 7.5 W per la ricarica dell’iPhone e uno da 3W apposito per le AirPods ed è compatibile con tutti i modelli di iPhone successivi all’8 (8 incluso), con tutti i modelli da AirPods 2 a seguire e con tutte le serie di Apple Watch. All’interno della confezione, inoltre, è incluso anche un alimentatore USB-C da 20W, per garantire la ricarica veloce di tutti i dispositivi.

