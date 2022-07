20 dispersi sulla Marmolada : riprese le ricerche

Sale a, dove ieri è crollato un seracco diche ha travolto due gruppi di alpinisti. Attualmente sono 6 i morti accertati e 8 i feriti, di cui 2 gravi.

Tre delle vittime sono italiane, una di nazionalità ceca. Sono riprese le ricerche e sono in corso le indagini sulle auto parcheggiate in prossimità dei percorsi. Il premier Draghi sarà a Canazei, dove è stata allestita la centrale operativa. Sono ancora in corso le verifiche per identificare i proprietari delle 16 auto attualmente poste nei parcheggi del Passo Fedaia, ai piedi del ghiacciaio, inaccessibile da ieri pomeriggio. Nella notte sono proseguite le perquisizioni, mediante appositi droni, alla luce dei grandi fari dei vigili del fuoco, che hanno monitorato anche i possibili movimenti di altri cappucci, ed in particolare quello rimasto sospeso nei pressi dell'area del distaccamento di ieri.

Altre News per: dispersisullamarmoladaripresericerche