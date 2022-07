Chiusi i reparti covid : al San Giovanni pannoloni ai pazienti per evitare il contagio

In riferimento alle notizie pubblicate dal quotidiano La Repubblica, cronaca di Roma di oggi circa un presunto utilizzo indiscriminato di pannoloni ai pazienti per evitare contagi COVID si smentiscono i contenuti dell’articolo.

La paziente di cui all’articolo, 85enne e arrivata in emergenza all’ospedale nei giorni precedenti per una patologia vascolare acuta, presentava un elevato rischio di caduta, come attesta l’esame e la scheda di valutazione del rischio di caduta che, per tutela dei pazienti, viene compilata dal personale infermieristico all’ingresso di ogni degente.

Non corrisponde al vero che i pazienti negativi sono stati dimessi in disparte dall’avere condizioni di dimissibilità. Nel caso specifico della signora 85enne è stata specifica volontà della figlia portarla a casa e gli è stato consentito di farlo perché era clinicamente fattibile, dando tutte le indicazioni del caso per proseguire le terapie con i farmaci che doveva assumere e indicazioni circa i controlli da fare in seguito.

Peraltro si smentisce anche che esistano carenze di personale in reparto, che ha in forze il personale necessario per l’assistenza.

La Direzione Aziendale

