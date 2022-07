Mascherine FFP2 obbligatorie : bisognerà tornare a utilizzarle

- Pronto un nuovo provvedimento del governo italiano in merito alla lotta al Covid-19: novità per leLo Stato di Emergenza per la pandemia di Covid-19 è ufficialmente terminato ma gli esperti continuano a monitorare attentamente i dati. Condizione necessaria visto il numero ancora costante di positivi e la presenza di ricoverati in terapia intensiva. Anche per questo e soprattutto in vista del prossimo autunno, il Governo sembra intenzionato a emanare un nuovo decreto.

Presto potrebbero arrivare novità soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza personale con particolare attenzione alle Mascherine FFP2. Infatti, un nuovo accordo siglato in queste ore tra le parti sociali prevede il ritorno dell'obbligo di indossare la mascherina in determinati luoghi. Questo nuovo patto deve ancora essere approvato in via definitiva ma la sensazione è che la mossa del governo sia molto vicina. Il Governo nelle prossime settimane è atteso da un compito molto importante. Sul tavolo c'è un nuovo accordo siglato in queste ore dalle parti sociali in merito alle norme di sicurezza contro il Covid-19. All'interno di questa nuova convenzione si evidenzia come l'uso delle Mascherine sia un obbligo nei luoghi interni o esterni dove non è possibile rispettare la distanza di sicurezza.

Per questo ci muoviamo verso l'obbligo di utilizzare FFP2 negli uffici e nei luoghi di lavoro. Il decreto indica il ruolo fondamentale del datore di lavoro che deve: “Garantire la disponibilità delle FFP2 al fine di consentirne e imporne l'utilizzo ai lavoratori in tutte le aree aziendali ove il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro”. Nella bozza di accordo, che sarà in vigore fino al prossimo 30 ottobre, si fa riferimento anche a eventuali soggetti fragili. Il datore di lavoro, d'intesa con il medico competente, dovrà valutare la presenza di un gruppo di lavoratori con fragilità e stabilire eventuali misure preventive. E' inoltre obbligatorio vietare l'accesso alle aree di lavoro in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°. Infine, all'interno della nuova convenzione, si fa riferimento allo smartworking. Nonostante lo stato di emergenza sia cambiato, lo smartworking resta al momento la migliore soluzione nella lotta al Covid-19. In particolare è una strategia consigliata soprattutto in presenza di soggetti fragili.

