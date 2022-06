MARIO + RABBIDS SPARKS OF HOPE ARRIVA A OTTOBRE

Bowser fa squadra con Mario e i suoi amici Rabbids per salvare la galassia.





Durante il Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, Ubisoft ha annunciato che Mario + Rabbids Sparks of Hope uscirà in esclusiva su Nintendo Switch il 20 ottobre 2022 ed è disponibile per il preordine. Bowser si unirà di nuovo ai personaggi di Rabbid Peach, Luigi, Rabbid Mario e Princess Peach per formare una squadra variegata e impedire e impedire che Cursa, un'entità cosmica malevola, faccia precipitare la galassia nel caos.





Connettetevi domani alle 18:00 allo showcase di Mario + Rabbids Sparks of Hope su youtube.com/ubisoft per scoprire molto altro sul gioco.

Mescolando tattica a turni e azione in tempo reale, l'innovativo sistema di combattimento di Mario + Rabbids Sparks of Hope permetterà ai giocatori di utilizzare i propri Eroi per lanciarsi contro i nemici, lavorare in squadra, nascondersi dietro i ripari o sfruttare le loro abilità speciali per ottenere il massimo del divertimento in ogni turno. Grazie al suo gameplay innovativo, Mario + Rabbids Sparks of Hope sarà un'avventura tattica divertente sia per i nuovi giocatori che per gli esperti del genere.

Determinati a consumare tutta l'energia della galassia, Cursa e i suoi scagnozzi stanno dando la caccia agli Spark, creature straordinarie nate dalla fusione tra Lumas e Rabbids, e distruggeranno tutti coloro che li ostacoleranno. I giocatori dovranno trovare e salvare gli Spark per farli partecipare all'avventura, aprendo nuove possibilità tattiche per aiutare gli Eroi ad avere la meglio nelle battaglie. Oltre a far salire di livello e personalizzare i propri Eroi, i giocatori avranno la possibilità di unirli agli Spark per sbloccare abilità aggiuntive! Ognuno ha una propria personalità e un potere speciale, dagli scudi di energia a potenti attacchi elementali.

Intraprendendo un viaggio epico attraverso la galassia, i giocatori potranno esplorare svariati pianeti, incontrare i loro curiosi abitanti e completare missioni uniche per liberarli dalla malvagia influenza di Cursa. Nemici familiari dell'universo Nintendo, nemici eccezionali dei Rabbids e boss sorprendenti incroceranno il cammino degli eroi.

Per maggiori informazioni su Mario + Rabbids Sparks of Hope, visita: www.mario-rabbids.com

Altre News per: mariorabbidssparkshopearrivaottobre