Super Bomberman R 2! in arrivo nel 2023

PREPARATEVI PER UNA NUOVA ESPLOSIVA AVVENTURA CON SUPER BOMBERMAN R 2!

La storia dei Bomberman Brothers continua nel nuovo capitolo della serie Super Bomberman R, che introdurrà la Player Design Driven Castle Mode e molto altro ancora!



KONAMI porta l'esperienza party game a un nuovo livello con l’inedita Battle Mode "Castello", sfidando i giocatori a utilizzare il proprio genio creativo per progettare le proprie basi, difenderle dai nemici e condividerle con il mondo!

La storia degli 8 Bomberman Bros continua…

La storia degli "8 Bomberman Brothers" e del loro nuovo amico "Ellon"! Una nuova minaccia incombe sull'universo! I dettagli dello scenario in cui il nuovo personaggio "Ellon" giocherà un ruolo importante e le caratteristiche del power-up "Story Mode" single player saranno annunciati in futuro!

Combattete battaglie asimmetriche 1 vs 15 nella nuova Battle Mode attacco vs difesa! Il giocatore in difesa avrà il compito di creare la mappa e piazzare trappole per rallentare i giocatori in attacco, che cercheranno di superare in tutti i modi le difese. Per respingere i giocatori in attacco, i giocatori in difesa potranno, inoltre, contare sull'aiuto di un nuovo personaggio: Ellon.

I giocatori potranno scegliere tra diversi terreni di gioco e posizionare muri ed espedienti difensivi per creare nuovi livelli. I giocatori potranno poi condividere i propri livelli con altri giocatori online.

SUPER BOMBERMAN R 2 porterà con sé anche le popolari Battle Mode della serie Super Bomberman R, come Standard Battle Mode, Battle 64 e Grand Prix! SUPER BOMBERMAN R 2 sarà disponibile per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam e Nintendo Switch.