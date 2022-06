ELDEN RING - Sharper Than Their Swords

"QUANDO FALLISCI, NON PERDERE LA FIDUCIA" - SEGUI IL CONSIGLIO DEL CELEBRE LOTTATORE ISTRAEL ADESANYA NEL NUOVO TRAILER DI ELDER RING

Il celebre lottatore Israel Adesanya è il protagonista del nuovo trailer in live action di ELDER RING ricordando ai giocatori cosa serve per vivere questo enorme Action-RPG caratterizzato dal tipico gameplay impegnativo e avvincente di FromSoftware. Il trailer segue lo stesso tema del primo trailer in live action per il gioco con protagonista la celebre stella dei film d'azione Ming-Na Wen. Anche se non ambientati nell'universo del gioco, i video richiamano e portano in vita il mondo oscuro e surreale di ELDEN RING, accennando alle molte prove e trionfi che attendono i giocatori nell'Interregno.



"Bisogna essere più affilati della propria spada e colpire in modo più duro del proprio martello", Adesanya ha consigliato agli aspiranti campioni del titolo di Lord Ancestrale, concludendo con il credo dei giocatori di ELDER RING, "Che la morte non vi fermi mai".

Con più di dodici milioni di unità vendute in tutto il mondo al lancio, ELDEN RING immerge i giocatori in un vasto gioco di ruolo che unisce l'esperienza di gioco accuratamente realizzata di FromSoftware con una nuova storia oscura come immaginata da Hidetaka Miyazaki, il creatore della celebre serie di DARK SOULS, e George R.R. Martin, l'autore della serie fantasy bestseller del New York Times, "Cronache del ghiaccio e del fuoco". In ELDER RING, i giocatori pianificheranno la propria avventura nel vasto mondo dell'Interregno, a piedi o in sella a Torrente, il loro fidato destriero spettrale. Questo mondo pieno di meraviglie offre un'esplorazione senza limiti, ma anche molti pericoli che si celano dietro a ogni angolo.





ELDEN RING

è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam.

