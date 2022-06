IL MIGLIOR CONTROLLER SUL MERCATO E' IL NACON REVOLUTION X PRO

T3 AWARDS 2022: NACON REVOLUTION X PRO E' IL MIGLIOR CONTROLLER SUL MERCATO



Il controller Nacon Revolution X Pro è il vincitore del premio Best Gaming Accessory dei T3 Awards 2022.



Un accessorio che, come si legge nelle motivazioni del premio, eleva l’esperienza di gioco del controller Xbox standard, offrendo una serie di ottime prestazioni e funzioni di personalizzazione.



Queste le caratteristiche del controller professionale wired per Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Windows 10)



• 4 tasti di selezione rapida personalizzabili manualmente o tramite software



• Joystick (ALPS) con ampiezza riducibile da 44° a 30°



• Accessori: 6 pesi aggiuntivi, 6 anelli per la modifica degli angoli dei joystick, 6 copri stick, custodia di trasporto



• Profilo Standard o Avanzato tramite l’applicazione Revolution X (Microsoft Store):



- Creazione di profili personalizzati (4 profili memorizzabili nel controller)



- Regolazioni complete dei joystick e dei grilletti



- Croce a 4 o 8 direzioni



- Regolazione degli effetti luminosi RGB e dei motori di vibrazione



• Jack cuffie 3,5 mm per l’audio e la chat (cuffie non incluse)



• Accesso Dolby Atmos incluso (cuffie necessarie)

• Cavo USB intrecciato da 3 m (incluso)

Altre News per: migliorcontrollermercatonaconrevolution