L’estate addosso: gli accessori Celly per grandi e bambini

Accessori Celly per godersi al meglio la stagione più calda dell'anno





La stagione più calda e attesa dell’anno è ufficialmente iniziata e con lei la ricerca all’accessorio più cool per accompagnare le avventure estive. Per questo Celly – marchio italiano di accessori per smartphone del Gruppo Esprinet – suggerisce 7must have da avere con sé ovunque: al mare, in montagna e in città per vivere appieno ogni momento non rinunciando ai gadget tecnologici più amati.



Il cellulare a portata di mano senza rinunciare allo stile



Una soluzione stilosa per avere sempre con sé il cellulare, sono le catenine da polso (JEWELCHAIN e JEWELMARBLE) o da collo (LACETCHAIN e LACETMARBLE) di Celly. Non solo pratiche ma anche divertenti e alla moda: verde, rosa e giallo fluo – o il modello marble – con finitura effetto marmo nelle colorazioni verde acqua, nero e bianco. Sarà impossibile non innamorarsene. Oltre a essere compatibili con qualsiasi modello di smartphone – grazie al comodo badge che si posiziona tra la cover e lo smartphone o al laccetto di nylon – sono estremamente semplici da applicare e rappresentano la soluzione perfetta per chi vuole tenere il telefono sempre con sé anche durante una passeggiata sul bagnasciuga.

LACETCHAIN e LACETMARBLE sono disponibili a un prezzo al pubblico consigliato di 14,99 €; JEWELCHAIN E JEWELMARBLE a 9,99 €.





La ricarica perfetta sotto al sole

Il nuovo caricabatterie SolarPro a luce solare USB portatile è l’accessorio immancabile per chi vuole essere sempre connesso. Una volta posizionato sotto la luce diretta del sole, permette di ricaricare il proprio device alla massima velocità grazie alla potenza di ricarica di 10W.

È ideale per chi fa attività all’aria aperta grazie al design sottile e richiudibile, ma è anche perfetto per chi passa le giornate al mare o in piscina e necessita di un accessorio resistente agli schizzi. Infatti, grazie alla certificazione IP67, è perfettamente waterproof.

Nella confezione sono inclusi due moschettoni per poterlo appendere ovunque si desideri ed è disponile in due colorazioni: nero e arancione.

SOLARPRO è disponibile a un prezzo al pubblico consigliato di 49,99 €.





Per chi vuole custodire con gusto i propri gusti musicali

Per chi preferisce ascoltare la musica in solitaria o allenarsi o passeggiare a ritmo delle melodie del cuore, gli auricolari True Wireless della gamma Pantone sono la soluzione ideale ma soprattutto divertente grazie alle tre colorazioni disponibili: verde, rosa e giallo fluo. Sono dotati di auricolari in-ear, microfono incorporato in entrambe le cuffie, bluetooth 5.1 e chiusura magnetica della custodia e degli auricolari. Inoltre, grazie alla tecnologia touch, possono essere controllati da remoto e offrono fino a 5 ore di autonomia.

AURICOLARI TRUE WIRELESS – GAMMA PANTONE sono disponili a un prezzo al pubblico consigliato di 49,99 €.





Il cuscino perfetto per rilassarsi a ritmo di musica

Pool Pillow è il cuscino gonfiabile con speaker impermeabile removibile per mare e piscina. Con la sua potenza di 3W assicura un’ottima resa sia indoor sia all’aperto, mentre la certificazione IPX7 consente di utilizzare la cassa in acqua senza preoccupazioni.

Una volta provato non se ne potrà più fare a meno: infatti, oltre a essere un comodo cuscino con cassa per riposarsi accompagnati dalla colonna sonora preferita, può essere usato anche come porta vivande per sorseggiare un cocktail in piscina e a fine giornata può essere facilmente sgonfiato.

POOL PILLOW è disponibile a un prezzo al pubblico consigliato di 19,99 €.





Per non perdersi neanche un tuffo

Per i fanatici dello scatto migliore, la TouchBag di Celly è l’accessorio immancabile dell’estate. Si tratta di una custodia waterproof per smartphone ottima per le vacanze social, disponibile in tre diverse colorazioni (giallo, verde e nero).

Dotata di certificazione IPX8, protegge dall’acqua fino a una profondità di 10 metri ed è compatibile con smartphone fino a 7” e con touch ID. Sarà così possibile chiama, scattare foto e messaggiare senza mai togliere il telefono dalla custodia, anche mentre ci si gode un po’ di refrigerio in acqua.

La custodia interamente trasparente e senza bordi colorati, consente una maggiore visibilità dello schermo.



TOUCHBAG con laccio da collo incluso, è disponibile a un prezzo al pubblico consigliato di 14,99 €.





Il must have per gli amanti della musica

Boost di Celly è lo speaker wireless che assicura la migliore qualità audio per ascoltare la musica sia indoor che outdoor.

Gli autoparlanti sono dotati di una funzione TWS, per cui è possibile associare due autoparlanti contemporaneamente al dispositivo e riprodurre i brani allo stesso tempo su entrambi gli autoparlanti in modalità stereo.

Inoltre, lo speaker è resistente all’acqua ed è dotato di un pratico laccio per essere trasportato comodamente ovunque, ma soprattutto ha una durata della batteria di 4 ore così da consentire l’ascolto della propria playlist senza timore di interruzioni.

È disponibile in due colorazioni (nero e bianco) con una porta di ricarica Type-C e una porta d’ingresso AUX per poter connettere il proprio dispositivo anche tramite cavo Jack 3.5mm.

BOOST è disponibile a un prezzo al pubblico consigliato di 29,99 €.





Animali a tutto volume







Per chi non vuole rinunciare al ritmo nemmeno in piscina, Celly ha unito la musica con la simpatia creando la linea Pool Speaker.

Il granchio, il pappagallo, la papera e il fenicottero diventeranno i migliori amici dei più piccoli in questa calda estate; infatti, grazie agli speaker wireless di Celly pensati per il mare, la piscina e - perché no - anche per la montagna, sarà possibile ascoltare fino a 3 ore di musica (con una sola ricarica).

Inoltre, la potenza di 3W assicura un’ottima resa sonora in ambienti aperti e chiusi, mentre la certificazione IPX7 permette di utilizzare la cassa in acqua senza preoccupazioni. Ma non finisce qui: i Pool Speaker di Celly si trasformano in comodi porta bevande gonfiabili, per rilassarsi sorseggiando un drink comodamente immersi in acqua.

POOL SPEAKER è disponibile a un prezzo al pubblico consigliato di 14,99 €.

