F1 22: i piloti indovinano la valutazione dei loro compagni

Codemasters® ed Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA), in collaborazione con la Formula 1®, hanno pubblicato oggi le valutazioni dei piloti per il giorno del lancio di EA SPORTS F1® 22, in uscita il 1° luglio per PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One e PC. Girato a Baku e in Canada con la formazione 2022, i compagni di squadra si sono riuniti per una sfida "Indovina la valutazione", con le telecamere che riprendono ogni momento, compresa la rivelazione della valutazione. Le valutazioni dinamiche nella modalità La mia squadra del gioco si aggiorneranno ogni poche gare, riflettendo l'azione e il dramma dentro e fuori la pista.



Per la prima volta, Codemasters ha modificato l'algoritmo, in modo che le statistiche siano più rappresentative della forma attuale di un pilota e meno dipendenti dalla sua storia. Gli esperti di Formula 1® Anthony Davidson, David Croft e Alex Jacques hanno inoltre collaborato con lo studio per guardare oltre i dati puri e separare l'uomo dalla macchina. Le valutazioni del giorno del lancio sono state compilate fino al FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2022 di quest'anno. Le valutazioni dinamiche sono suddivise in quattro categorie, oltre a un punteggio complessivo. Le categorie sono:

Esperienza (EXP): Si basa sul numero di partenze in gara di un pilota nel corso della sua carriera.

Racecraft (RAC): La capacità del pilota di farsi strada nel gruppo e di finire in una posizione superiore a quella di partenza.

Consapevolezza (AWA): Il minor tempo trascorso nella stanza del commissario aiuterà i piloti in questo senso. Le punizioni del mondo reale influenzeranno il punteggio di questa categoria.

Pace (PAC): Il vantaggio è per coloro che si avvicinano di più ai tempi di qualifica e di gara più veloci. Viene preso in considerazione anche il pilota che batte il proprio compagno di squadra.

Generale (RTG): La combinazione delle quattro valutazioni precedenti. Questa valutazione complessiva aumenterà e diminuirà nel corso della stagione in base alle prestazioni.

"Ormai una colonna portante dei titoli EA SPORTS, le nostre valutazioni dinamiche dei piloti continuano a suscitare emozioni, ed è fantastico vedere il cameratismo e le battute tra compagni di squadra", ha dichiarato Paul Jeal, F1 Senior Franchise Director di Codemasters. "Il nostro nuovo gruppo di esperti di F1 lavorerà a stretto contatto con noi per garantire che F1 22 rifletta ciò che accade in pista, e sappiamo che gli aggiornamenti porteranno a un dibattito ancora più acceso nel corso della stagione."

Le valutazioni complete dei piloti di F1® 22 nel gioco per il lancio sono:

Le valutazioni dei piloti di F1® 22 sono un elemento chiave della mia squadra, la modalità di gioco pilota-proprietario. Novità del 2022, La mia squadra comprende ora tre punti di partenza: Esordiente, Sfidante a metà strada e Contendente al campionato, per consentire ai giocatori di decidere se vogliono farsi strada partendo dal basso o puntare alla vittoria fin dall'inizio.

F1 22 uscirà il 1° luglio 2022 per PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One e PC tramite Origin e Steam. I giocatori possono preordinare la Champions Edition di F1® 22, solo digitale, per ottenere contenuti aggiuntivi e tre giorni di accesso anticipato.

