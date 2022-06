Taiko no Tatsujin Rhythm Festival arriva il 14 ottobre

Taiko no Tatsujin Rhythm Festival, il nuovo gioco della serie Taiko no Tatsujin, sarà disponibile per Nintendo Switch il 14 ottobre 2022. I pre-order sono aperti e ci sono due diverse edizioni:

Standard Edition

Taiko Drum Set Edition che contiene il gioco e i Tatacon

Un’edizioneDigital Deluxe sarà disponibile più avanti e conterrà la Standard Edition con 90 giorni di accesso al Taiko Music Pass.

I giocatori saranno in grado di affinare le loro abilità alle percussioni attraverso i 76 brani che saranno presenti nel gioco. In aggiunta a queste canzoni che saranno disponibili nella modalità Taiko, la modalità Storia li porterà in un viaggio con DON-Chan e Kumo-Kyun per diventare un vero Drum Master.







I fan potranno anche mostrare le loro capacità in battaglie online oppure collaborare con gli amici nella modalità Party. I “Don Coins” verranno guadagnati nelle diverse modalità e permetteranno ai giocatori di ottenere oggetti come costumi o targhette per personalizzare il proprio aspetto.

