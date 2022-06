Xenoblade Chronicles 3 arriverà su Nintendo Switch il 29 luglio

L’esplorazione di un mondo sconfinato: Aionios è un mondo vastissimo, ricco di scenari mozzafiato. Per rendere più agevoli gli spostamenti, i luoghi visitati vengono salvati come punti di riferimento a cui è possibile tornare rapidamente. Inoltre, i giocatori potranno scegliere se esplorare il mondo liberamente o attivare una funzione di navigazione che li guiderà alla loro prossima destinazione. Nel corso della loro avventura si imbatteranno in ambientazioni surreali e in una variegata fauna selvatica. E proprio come il mondo che abitano, le creature di Aionios spaziano dal docile al pericoloso. Alcune, come Krenolur il Diabolico, non faranno niente per nascondere la loro natura ostile.