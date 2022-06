Terremoto Afghanistan magnitudo 6.1 : 280 morti

Finora sono stati accertati almenoma il numero è destinato a salire, così come quello dei feriti, almeno 600. "Chiediamo alle agenzie umanitarie di fornire soccorsi immediati alle vittime del terremoto per prevenire una catastrofe umanitaria" , ha twittato il portavoce del governo, Bilal Karimi.

Il sisma, secondo l'US Geophysical Institute (Usgs), è stato registrato a 44 km a sud-ovest di Khost, vicino al confine con il Pakistan, a sud di Kabul. L'epicentro si trovava a una profondità di circa 51 chilometri, secondo l'US Geological Survey. Le aree colpite sono i distretti di Barmala, Ziruk, Naka e Gayan nella provincia di Paktika.

Le immagini condivise sui social media mostrano persone su barelle, macerie e case in rovina. Il Centro sismologico euromediterraneo riferisce che il terremoto è stato avvertito in un raggio di oltre 500 km, non solo in Afghanistan e Pakistan, ma anche in India. L'area dell'Afghanistan lungo le montagne dell'Hindu Kush, dove la placca tettonica indiana si scontra con la placca eurasiatica a nord, non è nuova ai violenti terremoti.

