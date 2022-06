Australia : muore il luna di miele per un incidente sul goal cart

Una luna di miele si trasforma in unaper una giovane coppia. La sposa ha perso la vita a causa di un. Il marito era illeso. La tragedia è avvenuta sull'isola di, in. La coppia sposata era composta da, 30 anni, e sua, 29 anni.

I due si erano sposati alla Doltone House di Sydney 10 giorni prima dell'incidente. E' successo il 20 giugno 2022, intorno alle 16:30. A causare la morte della ragazza è stato il ribaltamento dell'auto. Successivamente è andata in arresto cardiaco. L'origine dell'incidente, come confermato anche dagli inquirenti, è da ricercarsi nella manovra rischiosa del marito che aveva poca esperienza.

Apprendiamo da Fanpage che la coppia stava viaggiando su Whitsunday Boulevard a bordo di un carrello da golf. La batteria del loro veicolo era esaurita e per tornare a caricarla, il marito ha deciso di fare una brusca inversione di marcia. La golf cart si è ribaltata sul sedile del passeggero, dove viaggiava la vittima. I presenti hanno subito soccorso e chiamato i soccorsi. La situazione era critica e nonostante tutti cercassero di rianimare la donna per oltre mezz'ora, non c'era già niente da fare per lei. La sposa è andata in arresto cardiaco subito dopo l'incidente e ha riportato numerose ferite. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto anche l'aiuto di un elicottero medico, ma è stato subito rimandato indietro dopo aver constatato la morte della giovane.

