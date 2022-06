Gf Vip : Il primo concorrente ufficiale è...

La prossima edizione del Gf Vip ha ormai aperto cantieri da diverse settimane e nonostante manchino ancora pochi mesi alla data di inizio, i fan già non sono più nella pelle. Non vedono l'ora di scoprire tutte le novità che li aspettano e che Alfonso Signorini ha in serbo per loro. Il conduttore si è già messo al lavoro insieme al suo staff per creare un'altra strepitosa edizione ricca di sorprese.





Chi saranno i concorrenti? Questa è la domanda più gettonata e discussa sul web e sui social dal pubblico del programma. Sono tante le indiscrezioni e le voci a riguardo, oltre a tanti i nomi fatti dagli stessi fan sui social network. Nelle ultime settimane e giorni sono trapelati diversi possibili candidati come Antonino Spinalbese. Ma anche per quanto riguarda la coppia di commentatori, sono tante le indiscrezioni che stanno circolando sul web. A tal proposito, però, Alfonso Signorini ha già smentito una possibile partecipazione di Katia Ricciarelli.





E chi è il primo concorrente ufficiale? Se nei giorni scorsi sono circolate diverse indiscrezioni in merito alla presunta presenza di Asia Argento e Morgan come commentatori, ecco trapelato anche il “primo competitor ufficiale”. O meglio, precisiamo che al momento si tratta di indiscrezioni e non c'è nulla di confermato. Mondotv24 ha lanciato l'indiscrezione e ha dichiarato:

Chi saranno i concorrenti che varcheranno effettivamente la porta di casa del GF Vip il 19 settembre? Attraverso le nostre fonti possiamo dirvi il nome della prima concorrente ufficiale, è Guendalina Canessa... l'influencer avrebbe raggiunto un accordo con la produzione. Abbiamo quindi il nome di battesimo ovviamente, vi daremo la notizia non appena arriveranno altre comunicazioni su ulteriori nuovi inquilini.

