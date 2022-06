Meghan Markle consola Harry dopo la sconfitta a polo

Dalla tenuta dial Santa Barbara Sports Center è un gioco da ragazzi. Trasferitosi in California, ilrinunciò al suo ruolo nella famiglia reale ma non alle sue passioni tipicamente britanniche. E così anche lui si cimenta nel polo oltreoceano, partecipando a un torneo estivo con una squadra di amici.

In semifinale vengono sconfitti, per fortuna tra il pubblico c'è Meghan Markle che sa consolare il suo principe... Harry ce la mette tutta sul campo di polo, ma l'impegno non basta e la sua squadra viene sconfitta dal match nonostante il tifare era il migliore. I Duchi di Sussex si sono sempre dimostrati una coppia complice e affiatata, e anche durante la competizione sportiva dimostrano di sapersi sostenere a vicenda. Sconsolato sotto il gazebo a fine partita, il principe può contare sull'appoggio della moglie Meghan che lo raggiunge e lo consola. Vestita in total jeans, con camicia e pantaloncini che lasciavano le gambe scoperte (chissà cosa direbbe la Regina Elisabetta di un outfit così lontano dal protocollo?), la Duchessa si prende un secondo per riportare il sorriso sul volto del marito.

