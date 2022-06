Ottieni grandi giochi grazie all'abbonamento Xbox Live Gold

Se stai cercando di iniziare il tuo viaggio o vuoi aggiungere un titolo alla tua collezione di giochi, allora deve essere difficile scegliere tra così tanti servizi offerti. Xbox è in circolazione da decenni e si è creata buona reputazione nel settore, rilasciando console e giochi straordinari. Con così tante opzioni tra cui scegliere, i piani di abbonamento di Xbox ti consentono di risparmiare denaro e dare accesso a una vasta libreria di giochi AAA, con altri fantastici vantaggi in aggiunta. Per aiutarti a ottenere le migliori offerte, Eneba offre un'ampia selezione di piani di abbonamento tra cui scegliere.

Perché Xbox Live Gold è l'abbonamento migliore per te?

Il motivo principale per iscriversi all'abbonamento Xbox Live Gold di Microsoft è giocare a giochi multiplayer online con altre persone. Ottieni la possibilità di entrare a far parte di una grande comunità di giocatori motivati: accedi ai forum, al sistema di chat e alle lobby online. Non solo potrai accedere al multiplayer, ma anche a un massimo di 4 giochi al mese per le tue console Xbox 360 e Xbox One. Questi titoli sono tuoi e non scadono, espandi la tua libreria con nuovi giochi senza pagare un extra per ciascuno di essi. Non è tutto, poiché ogni settimana otterrai sconti fino al 50% su titoli selezionati nel Microsoft Store, cosa che nessun altro abbonamento ti consentirà di fare così frequentemente. Sei sicuro di trovare i tuoi giochi preferiti nell'elenco con un po' di pazienza e determinazione allora questo posto fa per te.

I migliori giochi a cui Xbox Live Gold ti darà accesso

In passato Xbox Live Gold ha distribuito gratuitamente Bioshock Infinite, Tomb Raider, Sleeping Dogs, Dark Souls e Rayman Legends. Anche se questi giochi non sono più gratuiti, è noto che alcuni titoli torneranno di nuovo. Questi famosi giochi non sono gli unici ancora presenti sul piano. Ogni mese possono arrivare gemme nascoste e titoli importanti. Non puoi sapere quale gioco riceverai ogni mese, ma questo è ciò che lo rende divertente.

Xbox Live Gold è principalmente noto per dare accesso a tutti i giochi multiplayer. È perfetto per costruire mondi fantasiosi con gli amici e competere in partite da batticuore contro altri giocatori. Indipendentemente dal genere in cui scegli di dedicarti. Se deciderai di comprare il piano, sii certo di goderti il ??tuo tempo al massimo con giochi come Destiny 2: The Witch Queen, PGA Tour 2k21, Gears 5 e GTA V online. Non è più necessario disporre di Gold Live per il multiplayer di un free-to-play, perché Xbox ha deciso di modificare alcune politiche per rendere la piattaforma più user-friendly e trovare un piano di parità con altri servizi. Per questo motivo Xbox Live Gold ha perso una frazione del suo valore, ma continua a essere un'offerta eccezionale per le persone che cercano l'esperienza completa.

Hai bisogno di Xbox Live Gold per fare tutte le cose divertenti come il multiplayer online, scaricare giochi, film, video, musica e app e ottenere gli sconti più fenomenali. Quindi, se vuoi mettere le mani su giochi gratuiti, con altre fantastiche offerte, la scelta è facile: controlla cosa offre Xbox a tutti i suoi utenti e scegli qualcosa che sembra soddisfare al meglio le tue esigenze. Con l'aiuto di Eneba, non ci penserai due volte a mettere al primo posto l’abbonamento e le carte regalo. Iniziare il tuo viaggio non è mai stato così facile!

