Hisense presenta Hi Move Series, la gamma di aspirapolvere senza filo hi-tech

Elevata potenza aspirante, versatilità, autonomia, silenziosità e un look moderno formano un biglietto da visita invitante. Funzionalità lava pavimenti per il modello top di gamma.

A pochi giorni dall’annuncio dell’apertura della divisione Small Domestic Appliance sul mercato italiano, Hisense, azienda leader a livello mondiale nel settore dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici, presenta la sua prima gamma di aspirapolvere, accomunata da un cuore hi-tech, dall’alimentazione a batteria e un rapporto qualità/prezzo eccellente.

La serie Hi Move è composta da 4 modelli, che differiscono per potenza di aspirazione, silenziosità, autonomia e dotazione di accessori. I prodotti della serie offrono un’autonomia tra 35 e 60 minuti, più che sufficiente per qualsiasi ambiente domestico. La potenza, invece, varia tra i 135 W del modello entry level HVC6133W e i 400 W del top di gamma HVC6464A, che offre una portata di 16 litri/secondo e un livello di rumore di 80 db. Inoltre, tutti i modelli sono dotati di un motore ad elevata efficienza mentre il modello top di gamma è equipaggiato con motore Inverter in grado di garantire un maggior potere aspirante e maggiore silenziosità grazie all’assenza di spazzole.

Comune all’intera gamma è il look hi-tech, moderno e raffinato. Tre le tipologie di display: quella di base, che indica lo stato della batteria, la velocità di utilizzo e il livello della carica, fino a quella più avanzata, che all’interno del display LED include anche informazioni sull’intasamento del tubo e lo svuotamento del filtro. Grazie al sistema Turn & Clean, questo può essere rimosso con estrema facilità e non deve essere pulito ad ogni utilizzo.

Molto completa la dotazione di accessori. Il tubo flessibile (TubeFlex), parte integrante della dotazione dei modelli di gamma media (HVC6264BK) e alta (HVC6464A), consente di pulire facilmente e senza fatica anche zone solitamente più ostili, come sotto i letti e gli armadi, mentre la spazzola motorizzata integra uno snodo flessibile e 6 LED frontali per raggiungere ogni angolo e illuminare lo sporco superficiale. La spazzola può essere facilmente pulita in acqua e sostituita con il modello pet care dedicato.

Non mancano, infine, una spazzola motorizzata per tappezzeria, ideale per rimuovere lo sporco e la polvere da materassi, tappezzeria e scale con moquette e l’indispensabile accessorio lava pavimenti, che trasforma l’aspirapolvere in un prodotto 3-in-1: aspirapolvere, aspirabriciole e lava pavimenti.







159€ e 359€. In particolare, l’entry level HVC6133W HVC6134W HVC6264BK HVC6464A Hi Move Series è disponibile in Italia con prezzi consigliati al pubblico compresi tra. In particolare, l’entry levelè proposto a 159€,a 169€,a 229€ e il top di gammaa 329€.

Altre News per: hisensepresentamoveseriesgammaaspirapolveresenza