Beats by Dr.Dre - Studio Buds: gli auricolari da portare in vacanza

Studio Buds: le 3 caratteristiche must-have degli auricolari da portare in vacanza

L'estate è arrivata e, per non farsi trovare impreparati,Beats by Dr. Dre (Beats) suggerisce le caratteristiche fondamentali per scegliere i giusti auricolari da portare in vacanza. Le parole d’ordine sono: leggerezza, resistenza e stile! Gli auricolari true wireless Beats Studio Buds sono un concentrato di tutte questi must-have:

Leggerezza : con un peso piuma di soli 5,1 grammi per auricolare, i Beats Studio Buds sono così leggeri che sembrerà di non indossarli, grazie anche alla loro piccola custodia di ricarica!

Resistenza al sudore e agli schizzi d’acqua : grazie al rating di grado IPX4 , le intense sessioni jogging in riva al mare e le passeggiate in mezzo alla natura, saranno sempre accompagnate dalle proprie playlist preferite;

Stile : anche l’occhio vuole la sua parte! Grazie alle nuovissime colorazioni Blu Oceano, Rosa Tramonto e Grigio Lunare, i Beats Studio Buds diventeranno un accessorio di tendenza da abbinare ai look estivi!

Gli auricolari true wireless Beats Studio Buds garantiscono un suono avvolgente e immersivo grazie a due modalità di ascolto, la cancellazione attiva del rumore (ANC) e la modalità Trasparenza. Sono dotati di design ergonomico, di comandi integrati personalizzabili e assicurano fino a 24 ore di autonomia. Riproducono automaticamente l’audio spaziale per i brani disponibili mixati in Dolby Atmos offrendo suono e nitidezza multidimensionali. Di semplicissima connessione, grazie al Bluetooth, sono compatibili sia con iOS che Android e ricchi di funzionalità extra disponibili nell’app dedicata.

Prezzo suggerito al pubblico: 149,95€.

