Elettra Lamborghini insulta pubblico durante il dj set : Siete dei looser!

Durante la notte in discoteca, doveha presentato il singolo “”,ha dato il via ad un djset. Doveva essere un evento festivo, ricco di balli e musica, ma a un certo punto il clima si è fatto teso e sono iniziati gli insulti.

Elettra, a un certo punto, mentre si esibiva sul palco, ha interrotto lo spettacolo e ha iniziato a inveire contro alcune persone tra il pubblico. Un ragazzo che stava assistendo alla sua esibizione inizia a rivolgere parole forti e poco rispettose. Lamborghini ha perso la pazienza e ha letteralmente sbottato. "Sc..mo, sc...mo, sc...mo" è il ritornello che l'artista ha lanciato nella direzione del giovane.

È stata Elettra a raccontare tutto con alcune storie di Instagram. «Stasera salgo sul palco e mi trovo in una situazione imbarazzante» ha esordito Elettra, raccontando quanto accaduto. «Sta andando su TikTok questa stupida tendenza di prendere in mano il cellulare, andare a un concerto e lanciare nomi all'artista. Questa sera mi è successo» ha detto Lamboghini che ha poi pubblicato i video di quanto accaduto. Nella clip, il si vede la cantante interrompere la sua esibizione, chiedere ai tecnici di fermare la musica e indicare dal palco il ragazzo che la stava insultando. "C'è una di queste sf... tu qui davanti a te - dice Elettra nel video - che hai detto una parolina che non avresti dovuto dire. Se hai il pa..le, prendi e vai fuori dall'ingranaggio... i».

E continua: "Di solito ballo ma ero pietrificata perché questa gente praticamente sbavava e poi in fondo c'erano dei poveri...", ha spiegato Elettra su Instagram, dopo lo sfortunato episodio con lo 'pseudo tifoso'.

