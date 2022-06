Monza : Investe un pedone, scappa e poi picchia un testimone dell'incidente

Prima ha colpito un uomo che stava attraversando la strada, poi ha cercato di sollevarlo con la forza. Quando ha visto che c'era della gente è scappato, ma poi è stato riconosciuto da une, per farlo tacere, lo ha aggredito.

E' il giorno della ordinaria follia di un 40enne brianzolo denunciato a piede libero dai carabinieri di Carate Brianza (Monza). Secondo le prime indagini, l'uomo, alla guida della Volkswagen Golf della madre, ha investito un uomo di 41 anni, residente anche lui in Brianza. Subito dopo si è avvicinato al ferito, poi trasportato in ospedale con fratture multiple e 35 giorni di ricovero.

Ma quando alcuni passanti hanno cercato di bloccarlo, l'autista è scappato. Mezz'ora dopo è rientrato sul posto a piedi, mentre i soccorritori si preparavano a portare via il ferito dopo averlo stabilizzato, per assicurarsi che nessuno potesse riconoscerlo. Ma non era così. «L'ha colpito», gridò un uomo che lo riconobbe. A quel punto lo colpì in faccia e fuggì di nuovo. È stato rintracciato a casa, mentre fingeva di dormire. Adesso deve rispondere della fuga e del mancato soccorso e del rifiuto di sottoporsi a controlli sanitari per verificare se avesse fatto uso di alcol e droghe.

Altre News per: monzainvestepedonescappapicchiatestimonedell