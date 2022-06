Adriana Volpe fuori dal Gf Vip : Maurizio Costanzo spiega perchè

Brutte notizie per la conduttriceche nonostante l'affetto del pubblico e i buoni ascolti, non è stata riconfermata dalla produzione del. L'ex gieffina ed opinionista aveva più volte affermato di sperare nel bis a settembre. Ma sembra che Alfonso Signorini voglia introdurre novità nella settima edizione del programma e sia quindi alla ricerca di nuovi commentatori.

Adriana Volpe è ora rimasta senza un'occupazione permanente sul piccolo schermo. Almeno per il momento, non sembrano esserci piani o impegni per la bella 49enne. Sarebbe un vero e proprio stop per La Volpe, che in vent'anni di carriera non si è mai fermata. Tante le trasmissioni Rai, poi l'avventura al Grande Fratello Vip prima come concorrente e poi come telecronista, fino all'esperienza su Tv 8.

A dare una spiegazione è Maurizio Costanzo che nella rubrica tv del settimanale Nuovo, lo ha spiegato : "I tanti cambiamenti che hai fatto negli ultimi anni mostrano l'irrequietezza .. dovrebbe avere più pazienza." In attesa di trovare un nuovo posto sul piccolo schermo, Adriana Volpe si gode la figlia Gisele, avuta dall'ex marito Roberto Parli. Il matrimonio tra i due naufraga dopo 10 anni, proprio al termine dell'avventura della Volpe alla quarta edizione del Grande Fratello Vip.

