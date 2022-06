Kim Kardashian e polemiche per l'abito di Marylin

Amore per le vacanze per. Su, la star ha pubblicato foto di lei con il suo ragazzo mentre si rilassa sulla spiaggia e in acqua durante una dolce vacanza tropicale.

Potrebbe essere stata una partenza per sfuggire alla tempesta sull'abito del Met Gala? Nei giorni scorsi Kim è stata travolta dalle polemiche sull'abito che indossava al Met Gala, lo stesso di Marylin Monroe, che dopo l'evento sarebbe stato rovinato dalle sue curve prorompenti.

"Ma perché gliel'hanno dato?", "Non hai visto com'è stato difficile mettersi sulle cosce?": Pioggia di critiche sui social per la star di Netflix che sembra aver voluto staccare la spina e immergersi in un ambiente tropicale paradisiaco. In realtà, a smentire quanto accaduto sull'iconico abito, sono stati gli stessi proprietari che, di fronte al nubifragio scatenato sul web, hanno risposto pubblicando una nota risalente al 2017 che riportava le condizioni dell'abito, esattamente come quelle emerso dopo il Met. "Cuciture consumate e arricciature sulla schiena ai ganci della chiusura" si legge e, poi, a conferma di tutto hanno aggiunto: "Dai gradini del Met, quando Kim si è messa l'abito, fino al top, l'abito è rimasto nelle stesse condizioni di quando ha lasciato la nostra vetrina».

