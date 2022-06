Vladimir Putin simile a Hitler : Finirà come il Fuhrer!

L'isolamento, il rifiuto delle critiche alla sua tattica nella guerra in. Quella sorta di "narcisismo" che gli fa credere che solo lui ha ragione e chi lo circonda ha torto. Tutti ingredienti che assicurano che il destino disia segnato.

I suoi "ultimi giorni saranno incredibilmente simili a quelli di Hitler", ha sottolineato al tabloid The Mirror il professor Angus Dalgleish, della St George's University di Londra. Hitler morì nel suo bunker nel 1945 dopo aver rifiutato di arrendersi quando la Germania nazista iniziò a perdere la guerra, al culmine di decisioni tattiche sbagliate e dopo non aver ascoltato i suoi consiglieri.

Allo stesso modo, è "molto difficile" per i generali russi suggerire a Putin qualcosa che non vuole sentire - come ha raccontato a Canale 4 il giornalista investigativo Andrei Soldatov. Un atteggiamento, riflette l'esperto, di "rifiuto delle critiche e soprattutto del sentimento che lo Zar ha ragione e che tutti gli altri hanno torto completamente».

E Dalgleish prosegue nel confronto con il Fuhrer: «Se Hitler avesse ascoltato i consigli dei suoi generali e dei suoi consiglieri, non avrebbe commesso tanti errori terribili che lo ha portato a perdere la guerra".

I suoi commenti arrivano dopo che un alto funzionario della Defense Intelligence Agency ha detto a Newsweek che l'esercito russo sta diventando ogni giorno più debole "con poche prospettive di rifornimenti generali o rinforzi significativi". Anche la cerchia di Putin sembra assottigliarsi di giorno in giorno e un fallimento dopo l'altro. "Sta diventando sempre più piccolo", ha detto Soldatov al New Yorker. Il suo rifiuto di ascoltare i consigli e la volontà di licenziare o ostracizzare i propri generali potrebbero essere attribuiti alla cattiva salute mentale dovuta all'assunzione di farmaci.

Il presidente russo ha licenziato cinque generali e un colonnello della polizia, secondo un rapporto del gruppo mediatico di Mosca RBC. "È probabile che stia assumendo steroidi anabolizzanti", ha aggiunto il professor Dalgleish. Le osservazioni del professor Dalgleish rispecchiano quelle dell'esperto di Russia professor Galeotti, che ha anche detto al Daily Mail che è "impossibile" non ricordare gli ultimi giorni del leader nazista tedesco e traccia parallelismi con il "rifiuto di entrambi i leader di ascoltare i consigli".

