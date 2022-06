Il Game Pack Lupi Mannari di The Sims 4 è ora disponibile

Perfetto per i Simmers che desiderano cogliere la notte ed esplorare il divertimento quando il sole tramonta, The Sims 4 Lupi Mannari invita i giocatori a ululare alla luna, formare un formidabile branco e trasformarsi in nuove, eccitanti e selvagge versioni di se stessi al chiaro di luna. Creare la propria strada come lupo solitario, parte di un branco o salire al vertice come alfa è solo una parte della propria identità di lupo mannaro.

Esplorate la città di Moonwood Mill, una vecchia fabbrica che un tempo era piena del trambusto e del rumore della vicina segheria, ora confinante con una natura selvaggia, abitata da una comunità di lupi mannari solitari e da una tradizione magica. I giocatori possono immergersi nel lago di Lunvik, farsi strada in città utilizzando tunnel sotterranei segreti e riunirsi nel "luogo dell'ululato". Basta non sbagliare strada o si potrebbe incontrare Greg, il licantropo selvaggio locale. The Sims 4 Lupi Mannari introduce una serie di divertenti e bestiali opzioni di personalizzazione per il licantropo interiore dei Sims, modificando la struttura del viso, le orecchie, gli occhi, i ciuffi e molto altro ancora per rendere distinte le loro pelli di lupo. The Sims 4 ha inoltre collaborato con il creatore della comunità James Turner per creare quattro lotti di Moonwood Mill, tra cui il Bar del Lupo, dove i Sims possono mescolarsi con la gente del posto e scoprire il percorso segreto sotterraneo, e la biblioteca, che vanta più di un libro con le sue attrezzature da allenamento e l'osservatorio.

Sul sul! Il Game Pack The Sims 4 Lupi Mannari è ora disponibile su PC e Mac tramite Origin e Steam, oltre che sui sistemi PlayStation 4 e Xbox One.

Altre News per: gamepacklupimannarisimsdisponibile