Apex Legends - Evento Collezione Risveglio

Oggi EA e Respawn Entertainment hanno rivelato che il nuovissimo evento Collezione Risveglio a tempo limitato è ora disponibile in Apex Legends. L'Evento Collezione Risveglio riporterà il ritorno della Modalità Controllo, insieme alla nuovissima Presa della città di Lifeline, alla nuova Traccia Ricompense Eventi, a cosmetici a tempo limitato e molto altro ancora.

Torna la modalità Controllo – Confini del Mondo si unisce per la prima volta alla rotazione con il ritorno della modalità controllo 9v9 a tempo limitato.

Nuova Zona: Clinica di Lifeline -Dirigetevi a est sull'Olympus per riposare nella clinica di Lifeline nella sua nuova presa di possesso della città.

Cosmetici a tempo limitato - Raccogli 24 cosmetici a tempo limitato, tra cui le skin leggendarie per Horizon, Mad Maggie, Fuse e Loba! Sbloccale tutte per ricevere il nuovo cimelio di Valchiria: il Suzaku.

Contatore Premi - Completa le sfide per sbloccare e guadagnare ricompense in due nuovi percorsi di ricompensa settimanali unici.





Apex Legends è un gioco sparatutto free-to-play in cui personaggi leggendari combattono per la gloria, la fama e la fortuna ai margini della Frontiera. Gioca gratuitamente su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam.

