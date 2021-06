GTA Online: Bonus di Import/Export

Ottieni ricompense doppie nelle missioni di vendita Esportazione veicoli, ricompense triple nella modalità Estrazione e altro

Tutta la fatica fatta per fregare veicoli ad alte prestazioni sta per essere ripagata. Completa una missione di vendita Esportazione veicoli entro il 23 giugno per ricevere GTA$ e RP doppi.

In più, se ti procurerai cinque o più veicoli portando a termine diverse missioni di furto di veicoli, riceverai un bonus da 250.000 GTA$; procurandotene dieci o più, invece, avrai mezzo milione di GTA$. Riceverai i bonus sul tuo conto di gioco presso la Maze Bank entro il 30 giugno.

GTA$ e RP tripli in Estrazione

Essere un pezzo grosso non è sempre semplice. Usiamo Estrazione come esempio: le Guardie del corpo devono trovare e proteggere il bersaglio diretto verso il punto di estrazione, mentre i Sicari rivali devono fare tutto il possibile per intercettarlo e ucciderlo. Per ricompensare i partecipanti a Estrazione del loro rischio, tutti i concorrenti, vincitori o perdenti che siano, riceveranno GTA$ e RP tripli.

GTA$ e RP doppi negli incarichi e nelle sfide per boss e CEO

Scambia il tuo passamontagna con un completo per concederti tutti i lussi della vita da affarista. Puoi anche tenerti il passamontagna, va bene lo stesso. Guadagnerai GTA$ e RP doppi in tutti gli incarichi e tutte le sfide da boss e CEO fino al 23 giugno e il salario di tutti gli associati e le guardie sarà raddoppiato.

Ottieni gratis la Maglietta Vinewood Boulevard Radio

Tutti i giocatori di GTA Online che giocheranno nelle prossime due settimane riceveranno gratis la Maglietta Vinewood Boulevard Radio.

Goditi i vantaggi per gli affaristi

Chi lavora molto festeggia altrettanto! Dopo l’ufficio, visita il bar del Diamond o il The Music Locker con i tuoi associati per bere gratis: offre la casa. Anche la Pegasus offre servizi di concierge gratis. Se hai bisogno di cambiare aria, sappi che il cambio dell’assistente e del nome della propria organizzazione sono gratuiti per i CEO.

Il primo premio della settimana: Överflöd Entity XF

Che tu ti svegli nel tuo attico di lusso o sul pavimento del bagno di un locale, passa dall'atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata, per provare a vincere GTA$, RP, capi d'abbigliamento e una lunga serie di premi misteriosi. Il primo premio è il simbolo dell’invenzione, dell’innovazione e dell’efficienza, l’Överflöd Entity XF.

SCONTI

Vuoi dare un’aura di legalità e lustro ai tuoi affari? Gli uffici e le loro ristrutturazioni sono a metà prezzo, mentre i magazzini veicoli sono scontati del 30%. In più, qui sotto troverai un elenco dei veicoli in offerta.

