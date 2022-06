Samsung presenta i nuovi monitor Odyssey Neo G8, 7 e 4

Odyssey Neo G8 dispone uno straordinario refresh rate a 240Hz con tecnologia Quantum Mini LED

Samsung ha annunciato la nuova linea gaming Odyssey G85NB, G75NB e G40B, rafforzando ulteriormente la posizione di leader nel settore di Odyssey che offre l'esperienza di gioco più coinvolgente e realistica disponibile sul mercato. Il G85NB, il primo monitor da gioco 4K a 240 Hz al mondo, è disponibile nel formato da 32 pollici e offre una qualità delle immagini super-realistica, tempi di risposta rapidi e prestazioni eccellenti.

"Samsung è entusiasta di presentare il monitor gaming 4K più veloce al mondo per offrire ancora più funzionalità e innovazione sul mercato, garantendo un'esperienza nuova e incredibilmente coinvolgente", ha dichiarato Hyesung Ha, Executive Vice President del Visual Display Business di Samsung Electronics. "I giocatori desiderano un'esperienza immersiva che li aiuti ad entrare in sintonia con il personaggio e lo scenario di gioco, e Odyssey è in grado di garantire questo grazie a funzionalità superiori e a una qualità dell'immagine realistica che regalerà ai gamer esperienze di gioco entusiasmanti."

Odyssey Neo G8 (G85NB) – Velocità e risoluzione senza pari

Il nuovo Odyssey Neo G8 da 32 pollici è il primo e più veloce monitor al mondo che combina un pannello VA curvo 4K (3.840 x 2.160) 1000R con la tecnologia Quantum Matrix, con un refresh rate ultraveloce a 240Hz e un tempo di risposta di 1ms. (GtG). La risoluzione 4K è inoltre supportata da una gamma cromatica fino al 95% della gamma DCI-P3. Il design del Neo G8 si ispira allo stile iconico di Odyssey Neo G9, proponendo un design elegante e moderno, ma con caratteristiche di gioco di alto livello.

Insieme ad AMD FreeSync Premium Pro, l'eccezionale refresh rate a 4K 240Hz e il tempo di risposta ultra-ridotto di 1ms consentono ai giocatori di ottenere una precisione realistica per massimizzare il loro potenziale e competere ai massimi livelli in qualsiasi ambiente di gioco. Il Neo G8 utilizza anche la tecnologia Quantum Mini LED, che consente un controllo dettagliato e preciso dei LED, assicurando che i giocatori vedano le scene sia scure sia luminose, così come sono state concepite. Inoltre, Quantum HDR 2000, con una luminosità di picco di 2.000 nit e un rapporto di contrasto statico di un milione di unità, fa emergere i dettagli più impercettibili per un'esperienza di gioco immersiva senza precedenti.

L'illuminazione CoreSync presente sul retro del monitor rileva automaticamente i colori sullo schermo e li riproduce nella realtà per creare una sensazione di immersione più profonda.

Odyssey Neo G8 è inoltre costruito per offrire un'ampia gamma di funzionalità innovative per ottimizzare qualsiasi esperienza di gioco. Il monitor è dotato di una nuova tecnologia di visualizzazione chiamata Matte Display, che offre una protezione antiabbagliamento e antiriflesso, riducendo al minimo le distrazioni e consentendo agli utenti di concentrarsi sui contenuti. Inoltre, il monitor offre un supporto regolabile in altezza (HAS), nonché funzionalità di rotazione e inclinazione per un'efficienza ergonomica e un montaggio conforme alla VESA (Video Electronics Standards Association). Gli utenti possono personalizzare il proprio spazio per ottenere il massimo del comfort e della produttività, grazie alla flessibilità di Neo G8.

Il G85NB è stato recentemente premiato per l'innovazione tecnologica ed è stato nominato vincitore della categoria Best of Innovation gaming del CES 2022, nonché vincitore del CES 2022 Innovation Award Honoree, sempre nella categoria gaming.

Odyssey Neo G7 (G75NB) –Tecnologia Mini-LED premium

Samsung amplia la sua linea di monitor da gioco Odyssey con il nuovo Odyssey Neo G7, un monitor da 32 pollici 4K (3.840 x 2.160) con pannello VA curvo 1000R, refresh rate a 165 Hz e tempo di risposta di 1 ms (GtG), che offre prestazioni di gioco di alto livello.

Queste prestazioni sono garantite da molte delle stesse caratteristiche del modello Odyssey Neo G8, tra cui AMD FreeSync Premium Pro, la tecnologia Quantum Mini LED e Quantum HDR 2000 con una luminosità di picco di 2.000 nit e un rapporto di contrasto statico di un milione di unità per un'immersione superiore in grado di coinvolgere i giocatori nei mondi virtuali di qualsiasi gioco.

L'immersione profonda è potenziata dall'illuminazione CoreSync presente sul retro del monitor, che dà vita ai contenuti con colori brillanti e vivaci in grado di offrire esperienze ancora più memorabili.

Il supporto ergonomico, oltre all'Auto Source Switch+, assicura che il monitor si adatti all'utente ed elimini qualsiasi ostacolo durante l'uso per ottenere il massimo delle prestazioni, della produttività e del comfort. I giocatori hanno la possibilità di accedere più rapidamente ai contenuti, evitando di dover passare da un input all'altro, semplicemente accendendo il PC e facendo in modo che il monitor riconosca e selezioni istantaneamente gli input.

Odyssey G4 (G40B) – Design futuristico dotato di funzioni di gioco essenziali

Il G40B rappresenta un'opzione ottimale per i giocatori alla ricerca di un monitor con tutte le funzioni di gioco essenziali, racchiuse in un design futuristico. Disponibile in Italia nel taglio da 25”, il monitor G4 con risoluzione Full HD (1.920 x 1.080) offre un refresh rate ultraveloce a 240 Hz, un tempo di risposta di 1 ms (GtG), un pannello IPS con ampio angolo di visualizzazione e supporto HDR10 per un'esperienza di gioco di alto livello. Il tutto è ulteriormente arricchito da AMD FreeSync Premium e dalla compatibilità G-SYNC per un'esperienza di gioco fluida. Gli utenti potranno inoltre rilassarsi in tutta comodità grazie alle funzioni ergonomiche, tra cui HAS, Swivel, Tilt e Pivot, per trovare la perfetta posizione di gioco.

I monitor da gioco Samsung Odyssey G85NB, G75NB e G40B saranno disponibili a livello globale a partire dal mese di giugno, con un calendario di lancio variabile a seconda delle diverse nazioni. Per ulteriori informazioni, visitare il sito:

https://bit.ly/3NHNQrL

.

