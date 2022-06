Overwatch 2 arriva a ottobre

Overwatch 2 arriva il 4 ottobre, insieme alla Regina dei Junker che si unisce alla rissa

L'uscita di Overwatch 2 sarà la più significativa della serie sin dal suo debutto, iniziando con una nuova esperienza multiplayer competitiva, nuovi eroi, mappe e molto altro, con una nuova struttura free-to-play.

L'accesso anticipato di Overwatch 2 inizierà il 4 ottobre, portando nuovi contenuti PvP dinamici su PC Windows e sulle console Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, e Nintendo Switch, dando il via al prossimo capitolo dello sparatutto a squadre di Blizzard Entertainment. Con un nuovo formato multigiocatore cinque contro cinque e la possibilità di giocare e progredire cross platform, l'esperienza PvP di Overwatch 2 è pensata per offrire un'esperienza di gioco innovativa e competitiva con un flusso costante di aggiornamenti, come nuovi eroi, bilanciamenti agli eroi, nuove mappe, modalità e oggetti cosmetici premium.

Al lancio, i giocatori avranno l'opportunità di provare l'ultimo eroe tank a unirsi al roster,la spietata e australiana sovrana di Junkertown: la Regina dei Junker. Ulteriori dettagli sulla Regina dei Junker, i contenuti stagionali in programma e la prossima fase della closed beta verranno condivisi durante lo stream evento di presentazione di Overwatch 2 su YouTube.com/PlayOverwatch o Twitch.tv/PlayOverwatch questo giovedì, 16 giugno alle 19:00.

La Regina dei Junker èil secondo nuovo eroe per Overwatch 2 rivelato finora, e il 34° eroe totale sin dall'inizio, in seguito a Sojourn, ex-capitano di Overwatch ed eroe dall'incredibile agilità e impianti cibernetici che imbraccia un fucile a rotaia. Con l'uscita del gioco arrivano anche nuove mappe internazionali, dalla nevosa New Queen Street di Toronto al trambusto di Midtown a Manhattan. In aggiunta,Overwatch 2 introduce la nuova modalità Scorta: una mappa simmetrica dove le squadre si danno battaglia per ottenere il controllo di un robot posizionato al centro e farlo avanzare verso il territorio della squadra avversaria.



"Non vediamo l'ora di dare inizio alla nuova esperienza diOverwatch 2 il 4 ottobre e di introdurre una nuova ed entusiasmante visione competitiva, caratterizzata da nuovi e straordinari contenuti e da una rivisitazione degli eroi iconici, delle mappe e del gameplay che hanno reso il gioco originale così avvincente," dice Mike Ybarra, presidente di Blizzard Entertainment. "Questo è l'inizio di una nuova era sempre attiva e sempre in evoluzione per il franchise, e anche un impegno a fornire ai giocatori aggiornamenti frequenti e sostanziali, pianificati per i prossimi anni di Overwatch 2 e dedicati a mantenere il gioco un'esperienza sempre nuova e divertente."



