Xbox & Bethesda Games Showcase: Appuntamento a domenica 13 giugno

Microsoftha annunciato che l'Xbox & Bethesda Games Showcase verrà trasmesso in streaming domenica13 giugno alle 19:00 CEST. Sarà possibile seguire l’eventosui seguenti canali di Xbox:

L'Xbox & Bethesda Games Showcase sarà incentrato sui giochi di Xbox Game Studios, Bethesda e di molti partner provenienti da tutto il mondo. E, per non perdersi neanche un dettaglio, sarà possibile accedere ai sottotitoli in italiano.

Inoltre, Microsoft ha confermato l’organizzazione di unXbox FanFest virtuale per quest’anno, e i fan potranno iscriversi per partecipare su Xbox.com/FanFest.

Per maggiori informazioni è possibile visitare ilblog post dedicato.

