Mark Zuckerberg annuncia Horizon Home

Mark Zuckerberg ha annunciato l'imminente lancio di Horizon Home con l'aggiornamento Quest v41, che renderà più facile invitare i propri amici a unirsi a come avatar per stare insieme, guardare video e giocare con le varie app.

L'anno scorso, in occasione del Connect, Mark ha parlato di Horizon Home, la prima visione di uno spazio domestico nel metaverso, in cui è possibile frequentare gli amici come avatar e provare assieme le diverse esperienze. In Horizon Home, si potrà scegliere un ambiente che corrisponde al proprio stile e invitare gli amici, stare insieme e fare due chiacchiere, guardare contenuti in VR e partecipare ad altre esperienze.

Mark ha testato Horizon Home guardando The Soloist VR insieme ad Alex Honnold, il leggendario free climber protagonista del film.

"Ho incontrato il leggendario scalatore @alexhonnold nel nuovo Horizon Home, lanciato con l'aggiornamento Quest v41 per portare la presenza social nella vostra casa virtuale non appena indossate il visore. Invitate gli amici a guardare i video insieme o a entrare nelle app direttamente dalla vostra casa virtuale. Altre opzioni per personalizzare lo spazio domestico sono in fase di sviluppo. Inoltre, date un'occhiata al film 360 di Alex, The Soloist VR, che vi porta a 1000 metri di altezza in arrampicata libera sulle Dolomiti!" ha dichiarato Mark Zuckerberg nel video.



È possibile assistere alla loro conversazione sul profilo Facebook di Mark: https://www.facebook.com/4/ videos/380215617419883/

