Naruto to Boruto: Shinobi Striker - Season Pass 5 disponibile ora

Naruto to Boruto: Shinobi Strikerè parte dei giochi gratuiti con il PlayStation Plus di giugno ed è possibile riscattarlo fino al 4 luglio 2022.

Inoltre, Madara Uchiha, il leggendario capo del clan Uchiha, è disponibile da oggi come primo personaggio del Season Pass 5 nella forma acquisita dopo aver padroneggiato la potenza e la tecnica dei “Six Paths”.

Il personaggio arrivano con uno speciale Training Pack per l’avatar che sbloccherà diversi Ninjutsu e costumi. Madara Uchiha (Six Paths) è il primo dei cinque personaggi del Season Pass 5 e può anche essere acquistato separatamente.



L’acquisto del Season Pass 5 garantisce anche l’accesso al Rasengan Union Secret Technique.

Naruto to Boruto: Shinobi Strikerè disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC. Il gioco è anche compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

