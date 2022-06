The Callisto Protocol - Summer Game Fest

Questa notte, l'amministratore delegato di Striking Distance Studios, Glen Schofield, è apparso sul livestream del Summer Game Fest per rivelare due nuovi asset del prossimo gioco survival horror The Callisto Protocol.

Nell'ambito dello show, Glen ha fatto debuttare un nuovissimo "Schofield Cut" del trailer di gioco rivelato per la prima volta a State of Play la scorsa settimana. Questa nuova versione del trailer contiene 30 secondi in più di nuovi brutali combattimenti, tra cui una nuova crudele sequenza di morte per il protagonista del gioco Jacob Lee.

Inoltre, ha presentato in anteprima mondiale una demo del gameplay, che offre circa due minuti di gioco mai visti prima.

