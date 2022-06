Doppio femminicidio Vicenza : Zlatan Vasiljevic ha ucciso prima l'ex compagna e poi l'ex moglie

E' emerso nell'inchiesta sulavvenuto mercoledì a. Secondo quanto emerge dalla ricostruzione degli inquirenti, il bosniacohasparato alpoi, con il corpo della donna dell'auto, è andato dale haanche lei. Successivamente, si è tolto la vita.





Vasiljevic e Serrano avevano rotto per alcuni mesi. "La loro relazione è stata interrotta a causa delle violenze a cui Vasiljevic l'aveva sottoposta", ha detto l'avvocato della donna. Mercoledì Vasiljevic ha chiamato di buon mattino l'ex compagna Serrano e l'ha spinta a raggiungerlo da Rubano (Padova) a Vicenza con la sua auto. Salito in macchina, l'uomo si è diretto verso il vicentino Vigogna e qui ha ucciso Gabriela con un solo colpo alla nuca. Con il corpo della donna in macchina, è arrivato in via Vigolo e ha aspettato l'arrivo dell'ex moglie.

Quando ha visto la donna non ha esitato: le ha sparato a morte. Dopo il duplice omicidio, si è diretto verso la tangenziale di Vicenza e si è suicidato con la stessa pistola, detenuta illegalmente.

Gabriela aveva avuto un passato simile a quello di Lidia. Lo racconta il suo avvocato, Alessandra Neri. La venezuelana, a causa dei maltrattamenti subiti dall'ex coniuge, aveva ottenuto dalla Procura di Padova un ordine di protezione con divieto di avvicinamento, l'ex marito è attualmente in Spagna e sarà ascoltato a breve dagli inquirenti.

Il questore di Vicenza ha intanto riportato altri dettagli sull'epilogo della strage. Gli artificieri sono intervenuti perché temevano che nell'auto, di proprietà del marito di Gabriela, in cui è stato ritrovato il corpo dell'assassino insieme al cadavere della donna venezuelana, potessero esserci esplosivi. Gli investigatori hanno trovato lì due pistole e quattro caricatori. Vasiljevic aveva ancora l'unico colpo alla canna con cui si era suicidato e con cui avrebbe ucciso Gabriela. All'interno dell'auto sono stati trovati più di due proiettili, dettaglio che fa pensare che almeno un altro colpo sia stato sparato contro Gabriela, a parte il proiettile nella parte posteriore della testa che l'ha uccisa. Per motivi di sicurezza, prima di trovare Vasiljevic morto, la polizia aveva trasportato negli uffici di polizia sia i figli dell'uomo che i suoceri, temendo una strage.

