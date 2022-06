Elicottero sparito Appennino tosco-emiliano : proseguono ricerche

Ancora nessuna traccia dell'(il pilota 33enne, 4 imprenditori turchi e 2 libanesi) scomparse ieri sull'Appennino tosco-emiliano. Era partito dall'aeroporto di Tassignano, in provincia di, diretto nel vicentino. Le perquisizioni della Protezione civile, con l'ausilio degli elicotteri dei vigili del fuoco, sono proseguite fino a tarda notte e sono riprese questa mattina all'alba. L'elicottero stava trasportando i 6 imprenditori in Veneto per vedere alcuni macchinari industriali.

L'elicottero è sparito dai radar ieri mattina, l'ultimo cellulare agganciato del pilota è stato ritrovato sull'Appennino modenese, nel territorio di Pievepelago, proprio dove in quelle ore si è registrata una forte perturbazione. Da tre giorni l'elicottero noleggiato dalla società reggiana Electric80 sta facendo il pendolare tra Lucca - dove è in corso la fiera "It's Tissue" - a Treviso. Ha portato in Veneto compratori stranieri per vedere alcuni macchinari industriali.

