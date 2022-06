Samsung collabora con Microsoft per il lancio dell'app Xbox su Samsung Gaming Hub

Samsung, da 16 anni il produttore di TV numero 1 a livello globale , ha annunciato oggi l’ingresso di Xbox su Samsung Gaming Hub[1], la nuova piattaforma streaming per il gaming disponibile su Smart TV Samsung di quest’anno, inclusi i modelli Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, QLED e la serie di Smart Monitor 2022. Samsung Gaming Hub sarà la prima piattaforma mondiale a includere l’app Xbox su Smart TV. Grazie a questa partnership, gli utenti di Samsung Gaming Hub potranno accedere in streaming a oltre 100 giochi di alta qualità attraverso l’app Xbox, inclusi titoli blockbuster qualiHalo Infinite e Forza Horizon 5. Inoltre, potranno avere accesso immediato ai giochi appena lanciati da Xbox Game Studios e giocare a franchise iconici di Bethesda Softworks e altri.

Basato su Tizen, il servizio Samsung Gaming Hub è una nuova piattaforma di gioco in streaming che collega hardware e software per fornire un’esperienza di gaming senza confini sugli Smart TV Samsung del 2022, consentendo ai gamer di accedere immediatamente ai loro giochi preferiti proposti dai principali partner dell’industry. Oltre all’app Xbox, che consente l’accesso a centinaia di titoli popolari tramite Xbox Game Pass, i giocatori possono beneficiare anche di un’esperienza di gioco con una latenza ridotta al minimo e una straordinaria grafica ottenuta grazie ai miglioramenti legati ai movimenti durante le partite e alla tecnologia della linea di Smart TV 2022 e della serie di Smart Monitor 2022, per prestazioni di gioco altissime.

“Xbox è un partner fondamentale per Samsung, condivide la nostra visione e il nostro impegno di portare il meglio dell'esperienza di gaming streaming nelle case di tutto il mondo”,ha dichiarato Won-Jin Lee, Presidente e Responsabile del Service Business Team di Samsung Electronics. “Siamo entusiasti di approfondire la nostra partnership con Xbox aggiungendo l'app Xbox a Samsung Gaming Hub, che ora consente agli utenti di Smart TV Samsung di accedere a centinaia di giochi Xbox Game Pass. Con la stessa facilità con cui i nostri clienti guardano gli sport in diretta e i film in streaming sui Samsung Neo QLED e QLED, ora possono giocare ai loro giochi preferiti".

“Vogliamo che chiunque possa integrarsi con gioia nella vasta community del gaming, e l’aggiunta dell’app Xbox agli Smart TV è un altro passo verso il raggiungimento di questo obiettivo”, ha affermato Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming. “Per questo siamo entusiasti di questa partnership con Samsung, leader mondiale del mercato dei TV, che ci consente di ampliare l’utenza di Xbox. La collaborazione con Samsung ci ha consentito di aumentare l’accesso al gaming e di accogliere nuovi giocatori nella nostra attiva community.”

Presentato al CES 2022, Samsung Gaming Hub si fregia della collaborazione con importanti servizi di game streaming, quali NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia e Utomik, e l’annuncio odierno ne attesta lo status di unica piattaforma Smart TV con integrata l’app Xbox. Samsung Gaming Hub sarà disponibile in alcuni paesi del mondo sui i modelli di Smart TV Samsung del 2022 a partire dal 30 giugno.

Per maggiori informazioni è possibile visitare :https://www.samsung.com/us/ televisions-home-theater/tvs/ gaming-hub/

