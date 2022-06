GTA Online: vivi la vita ad alta velocità con Dewbauchee e Överflöd

Beati dell'opulenza e dello stile adatti a una carriera criminale che tiene anche alle prestazioni e alla forma. Questa settimana, i cittadini più privilegiati di Los Santos possono crogiolarsi nei loro appartamenti di lusso o incrementare il proprio patrimonio grazie alle ricompense doppie offerte da una serie di attività.

Questa settimana mette al centro dell'attenzione due case automobilistiche che incarnano lo splendore moderno:Dewbauchee e Överflöd. I due marchi offrono una versatile gamma di veicoli per i veri intenditori di auto. Scoprili in azione visitando l'area di prova dell'Autoraduno di Los Santos e fatti premiare per la tua abilità al volante con il nuovo veicolo trofeo dell'Autoraduno.

In più, approfitta di una serie di sconti speciali presso Legendary Motorsport, o tenta la fortuna e cerca di ottenere uno dei modelli di punta della Överflöd nell'atrio del Casinò e Resort Diamond.

Questa settimana offre anche ai giocatori con le console della nuova generazione l'ultima occasione di otteneregratis su PS5 o a prezzo scontato su Xbox Series X|S. L'offerta termina il 14 giugno

Veicolo trofeo dell'Autoraduno: Dewbauchee Specter

Il viaggio nel tempo non è ancora stato inventato, ma almeno abbiamo la Dewbauchee Specter che può mostrarci come potrebbe essere il futuro. Arrivando tra i primi 5 negliper tre giorni di fila, potrai ottenere gratis la Specter

Guida Överflöd Entity XF, Överflöd Autarch e Karin Sultan Classic nell'area di prova

Sei in vena di gettarti tra le braccia del lusso sfrenato? Visita l'area di prova all'interno dell'Autoraduno di LS per guidare gratis sul tracciato Överflöd Entity XF, Överflöd Autarch e Karin Sultan Classic.

Veicolo da primo premio del Casinò Diamond: The Överflöd Entity XF

Questa settimana, visita l'atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata per provare a vincere la magnifica Överflöd Entity XF, una hypercar che sembra giunta da una dimensione parallela in cui i limiti di velocità non esistono.

SCONTI SPECIALI

Questa settimana Dewbauchee e Överflöd ci propongono un assaggio di ciò che hanno da offrire, con un'ampia serie di incentivi speciali per gli appassionati di auto attenti al budget.

Chi possiede l'attico principale in cima al Casinò e Resort Diamond può organizzare gratis feste per i soci, con uno sconto del 30% sulle opzioni di personalizzazione per l’angolo bar e party. Se vuoi un tuo rifugio personale nello skyline cittadino, puoi approfittare del 30% di sconto sul prezzo di tutti gli appartamenti di lusso fino al 15 giugno.

GTA$ e RP doppi nelle serie di inseguimenti

Dopo esserti unito all'Autoraduno di LS ed esserti fatto una reputazione da abile pilota, potrai partecipare alle serie diinseguimenti parlando con l'organizzatore di gare nell'Autoraduno. Gli inseguimenti sono gare aperte con checkpoint sparsi per la mappa e una flotta di auto di pattuglia dell'LSPD al tuo inseguimento. A prescindere dalla posizione di arrivo, tutti i piloti otterranno GTA$ e RP doppi in tutte le gare della serie di inseguimenti per tutta la settimana.

GTA$ e RP doppi in Vendetta su ruote

In questo caso i demolition derby sono un po' diversi. Vendetta su ruote modifica la formula originale con l'aggiunta di mitragliatrici e potenziamenti sparsi per la mappa. Mettiti alla prova e ottieniricompense doppie per tutta la settimana.

Rimborso Galaxy Super Yacht

Per proseguire la nostra celebrazione degli stili di vita più sfarzosi di Southern San Andreas, questo mese i giocatori di GTA Online che completeranno tutte e sei le missioni diriceveranno un rimborso disull'acquisto di un Galaxy Super Yacht (consegnati entro 72 ore dal completamento).

GTA$ e RP doppi nelle missioni della Storia di Casinò e negli incarichi del casinò

Il Casinò e Resort Diamond è il posto perfetto per fare una fortuna... o gettarla al vento. Aiuta la signorina Agatha Baker e Vincent a respingere le forze del magnate petrolifero Avery Duggan nellemissioni della Storia di Casinò.

Puoi anche chiamare Agatha per richiedere: entrambe le attività offrono GTA$ e RP doppi per tutta la settimana.

GTA$ e RP doppi nelle missioni di Gerald

Per la strada c'è sempre un sacco di azione. Basta chiamare Gerald per vedere se ha bisogno di un po' di aiuto. Completa le, tra cui, per ottenere ricompense doppie fino al 15 giugno.

