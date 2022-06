Netflix costo in aumento per account condivisi

Alla luce delle perdite di abbonati, la piattaforma Netflix fa sapere che amplierà il test attualmente disponibile in Cile, Perù e Costa Rica, secondo cui sta addebitando ai membri di un abbonamento, delle tariffe più alte se sono impegnati nella condivisione dell'account con persone al di fuori della loro famiglia. Sembra proprio che questa ultima decisione di Netflix faccia sempre più da apri pista a Together Price, la piattaforma che ha fatto il suo successo aiutando le persone a condividere il costo degli abbonamenti digitali, in questo caso il costo di Netflix Premium!

Oggi, la piattaforma Netflix stima che ci sono circa 100 milioni di famiglie in tutto il mondo che condividono i propri account utente e oltre 30 milioni di queste si trovano solo negli Stati Uniti e in Canada.

Nei suoi mercati di prova, i costi aggiuntivi per i membri non domestici è di 2.380 CLP in Cile, $ 2,99 USD in Costa Rica e 7,9 PEN in Perù. Questo è meno costoso di un piano completo per l'account Netflix, ma è anche più di quanto costasse in precedenza condividere l'account Netflix di qualcuno gratuitamente.

Netflix vale il suo costo?

Sebbene abbia una concorrenza molto più dura di una volta e il costo del suoi abbonamenti sia tra i più costosi del mercato, Netflix è il re indiscusso quando si tratta di streaming.

Con così tanti grandi concorrenti là fuori, vale la pena porre la domanda: Netflix ne vale la pena?

La cosa migliore di Netflix è il suo incredibile catalogo di film, programmi e serie tv, tra cui tonnellate di serie tv Netflix Originals che non puoi guardare su nessun'altra piattaforma.

Gli originali Netflix hanno fatto molta strada dal lancio di House of Cards nel 2013, con una serie di successi come Stranger Things, The Crown, The Witcher, The Queen's Gambit, Squid Game e altro ancora. Anche i nuovi contenuti non stanno rallentando, con la società che finanzia e produce sempre più spettacoli e film ogni anno.

Sebbene i film originali di Netflix non abbiano ricevuto la stessa attenzione delle serie tv, la società ha finanziato e prodotto molti film fantastici. Naturalmente, sulla piattaforma sono presenti film non originali.

Quanto costa Netflix?

Con un rapido aumento di popolarità, Netflix si è adattato per soddisfare le esigenze di tutti, offrendo ai propri clienti tre diversi abbonamenti tra cui scegliere:

Il piano base per 7,99 euro al mese , che ti consente di guardare e scaricare su un dispositivo alla volta in definizione standard;

, che ti consente di guardare e scaricare su un dispositivo alla volta in definizione standard; Il piano standard per 11,99 euro al mese , che offre a te e a un'altra persona con accesso al tuo account la possibilità di eseguire lo streaming e il download simultanei su due dispositivi contemporaneamente in visualizzazione HD;

, che offre a te e a un'altra persona con accesso al tuo account la possibilità di eseguire lo streaming e il download simultanei su due dispositivi contemporaneamente in visualizzazione HD; Il Piano Premium a 17,99 euro al mese, è il piano più costoso che offre la possibilità di guardare e scaricare i tuoi film e serie TV preferiti su un massimo di quattro dispositivi alla volta in Alta Definizione e Ultra HD.

In quale paese Netflix costa meno?

A causa dei loro prezzi incredibilmente economici su tutti e tre i piani, Pakistan, India e Turchia sono i paesi più convenienti in cui guardare Netflix. Ma con le loro dimensioni della biblioteca superiori alla media, Pakistan e India offrono il miglior rapporto qualità-prezzo. Con una biblioteca di 5.823 e 5.917 titoli rispettivamente (rispetto alla media di 5.390 e ai 4.676 della Turchia) questi due paesi sembrano ottenere di più pagando di meno.

I paesi dell'Europa centrale, orientale e settentrionale di Slovacchia, Bulgaria, Lituania, Estonia e Lettonia hanno accesso alla maggior parte dei titoli (circa 7.000 titoli ciascuno) al costo mensile di 7,99 €, 9,99 € e 11,99 € per base, piani standard e premium. Questo li vede figurare tra i primi 15 paesi per rapporto costo-efficacia in tutti e tre i piani.

All'altra estremità della scala ci sono la Croazia e la Svizzera, dove nessuno dei loro piani è conveniente. Contrariamente a quanto sopra, gli abbonamenti mensili più costosi per Netflix tendono ad essere nei paesi europei e negli Stati Uniti.

Inoltre, se vivi in ??Liechtenstein o in Svizzera, paghi almeno $ 4 in più rispetto alla media per un piano base e circa $ 10 in più rispetto alla media per un piano standard o premium.

In base al costo mensile, gli Stati Uniti e il Regno Unito non se la passano bene poiché entrambi si posizionano bene in fondo alla classifica per tutti e tre i loro piani.

Quale abbonamento scegliere per ridurre il costo di Netflix

Ogni account secondario avrà il proprio profilo e consigli personalizzati e un proprio login e password, ma la fatturazione e il costo totale dell'abbonamento sarà addebitato al sottoscrittore del piano Netflix. Netflix in questo modo riuscirà a monetizzare da quelli che hanno accesso all'abbonamento ma attualmente non stanno pagando, mentre agli utenti resterà la bega di organizzarsi per raccogliere le quote di ognuno.

Sì perchè Netflix Premium è attualmente ancora l'abbonamento più conveniente offerto da Netflix che al costo di una sottoscrizione mensile di €17,99 permette di avere 4 account che guardano in contemporanea tutta la programmazione Netflix.

Facendo un breve calcolo dividere il costo di €17,99 tra 4 utenti riduce il costo mensile di Netflix Premium a €4,49. Nettamente un prezzo molto più conveniente del piano base che costa €8,99 al mese o di quello Standard che diviso 2 arriverebbe a costare €6,49. Il piano Premium non lascia quindi dubbi sulla scelta anche se crea automaticamente l'esigenza di dividere e raccogliere i soldi tra ogni membro che guarda Netflix. Per evitare tutte le problematiche legate alla raccolta dei soldi vi consigliamo di utilizzare Together Price, nato proprio per semplificare in 3 click il processo di gestione del costo condiviso di Netflix. Potere registrarvi gratuitamente inserendo la vostra e mail da qui.

Come funziona Together Price

Per iniziare a condividere il tuo abbonamento Netflix , ti basterà su Together Price e scegliere il percorso guidato che fa al caso tuo:

1.Clicca su Diventa Admin se ti sei abbonato a Netflix e hai account liberi da voler condividere, clicca sulla condivisione precompilata di Netflix e inserisci tutti i dettagli e poi pubblicala.

2.Clicca su Diventa Joiner se invece vuoi unirti ad un gruppo ed inviare il pagamento.

Dopo che avrai effettuato la tua iscrizione, sappi che è possibile accedere al tuo account su Together Price praticamente da tutti i tuoi dispositivi:

dal tuo computer

dal tuo dispositivo mobile tramite la web app disponibile per Android.

puoi accedere anche dal web browser della tua smart tv, se connessa a internet!

Potrai scegliere se pagare la tua quota con le principali carte di credito utilizzate in Italia , ma anche attraverso se usi Hype o N26 usufruirai di interessanti sconti sulle spese di gestione del servizio.

Altre News per: netflixcostoaumentoaccountcondivisi