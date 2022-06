IL KIT DEL TIFOSO PER UN’ESTATE ALL’INSEGNA DELLA SERIE A

Il campionato di Serie A si è concluso con l’avvincente duello all’ultimo goal tra Milan e Inter. Ora che la sfida si è conclusa (almeno per questa stagione), agli appassionati non resta che fare mostra della propria squadra del cuore! Mondo Toys e Mondo Motors presentano i nuovi prodotti ispirati alle più famose società di calcio della massima categoria italiana. Dai palloni cuciti ottimi per muovere i primi passi nel mondo del calcio, ai pullman a retrocarica fedeli a quelli che trasportano i giocatori per gli stadi italiani.

Ma non è tutto! Negli ultimi anni il tema della sostenibilità è entrato sempre di più nella quotidianità e da oggi anche i tifosi di calcio potranno aiutare il pianeta con i nuovi palloni BioBall e i prodotti ReNew Toys ispirati alle squadre italiane! I BioBall sono gli unici palloni realizzati con una nuova formula BIO priva di ftalati che sostituisce il 50% delle materie prime di origine fossile con materie di origine vegetale proveniente da fonti naturali. I ReNew Toys sono set di prodotti da spiaggia costruiti utilizzando materiale riciclato proveniente dalla filiera alimentare pre consumo.

Non resta altro che uscire all’aria aperta e giocare per ore mostrando con orgoglio la propria fede calcistica!

