CS Babbel | Il kit di app e servizi per vivere al meglio l'estate

Dalla preparazione della valigia al rientro al lavoro

i must-have tech prima, durante e dopo le vacanze secondo Babbel



Preparare la valigia, programmare il proprio itinerario di viaggio, orientarsi in una città straniera o organizzare le foto delle vacanze al rientro: questi sono solo alcuni degli scenari in cui si potrebbe imbattere chi si sta preparando per le vacanze.

In questi momenti la tecnologia può rivelarsi un valido alleato: sono molti i servizi digitali pensati per ogni evenienza che, grazie allo smartphone, si possono portare facilmente con sé e consultare in qualsiasi momento. Gli esperti di Babbel , la piattaforma per l’apprendimento delle lingue che offre lezioni su app e live , hanno stilato una lista di app e risorse online ideali per sfruttare al meglio ogni fase dell’estate: usate prima di partire, durante le vacanze o al rientro, permettono di trascorrere una stagione estiva senza pensieri, all’insegna del relax e del divertimento.

“ Questi servizi, app e piattaforme sono la chiave per vivere esperienze di viaggio autentiche ed indimenticabili, fornendo soluzioni pratiche e agevoli alle sfide e ai problemi che può incontrare chi si prepara per un viaggio. In questo contesto, strumenti come Babbel possono aiutare ad immergersi, senza preoccupazioni, in contesti inediti e a muoversi con sicurezza nel nuovo ambiente ” ha commentato Sara Grippo, Principal Learning Content Strategist di Babbel .

Prima di partire:

Packpoint : questa applicazione , ideale per chi ha sempre paura di aver dimenticato qualcosa a casa dopo la partenza, permette di creare delle liste per fare i bagagli in modo semplice ed Inserendo la destinazione, il numero di giorni di pernottamento e la tipologia di vacanza (per esempio estiva, invernale o per lavoro), l’app crea in automatico delle categorie di oggetti da portare – quali documenti, vestiario e cosmetici. La lista dei suggerimenti è molto dettagliata e offre la possibilità di spuntare gli oggetti man mano che vengono inseriti nella valigia.

Babbel: per chi ha in programma una vacanza all’estero, Babbel è la piattaforma perfetta sia per imparare una nuova lingua sia per perfezionare le proprie competenze in lingue che già si conoscono. Conoscere la lingua del Paese che si sceglie di visitare, infatti, permette di immergersi appieno nella cultura locale. Con ben 14 lingue disponibili, Babbel offre brevi lezioni incentrate su conversazioni reali da seguire ovunque si voglia (dal parco, alla spiaggia, ai mezzi di trasporto) ma anche strumenti come le “Babbel Live", piattaforma che offre lezioni online tenute, dal vivo, da insegnanti certificati.

SygicTravel : quest’ applicazione è un must-have dell’organizzazione del proprio itinerario turistico. Una volta scelta la destinazione e impostate le date è possibile selezionare le attrazioni che si vorrebbero visitare in ciascuna giornata, accedere ad informazioni relative ai diversi punti di interesse, riordinare gli elementi in modo da gestire al meglio il proprio tempo e persino scegliere la modalità di spostamento preferita tra i vari luoghi (ad esempio, con i mezzi pubblici, a piedi o in auto).

PiratinViaggio : per chi invece preferisce non pianificare troppo in anticipo le proprie vacanze, imperdibili offerte last minute si possono trovare su PiratinViaggio . Il portale di offerte di viaggio più seguito in Italia, infatti, propone diverse soluzioni, dai voli alle crociere fino ai soggiorni in un elevato numero di tipologie di strutture ricettive, sempre aggiornate e molto varie.

Durante la vacanza :

Citymapper : chi ha optato per una vacanza in città rischia di perdere tempo prezioso cercando di capire come orientarsi: un bel problema, soprattutto se si hanno pochi giorni a disposizione! L’app Citymapper è pensata proprio per semplificare gli spostamenti: compara le opzioni in tempo reale e offre le soluzioni migliori in quell’esatto momento (bus, metro, treno, tram, car sharing e tanto altro). Inoltre, offre agli utenti dettagli molto precisi: per esempio, non solo indica dove trovare il monopattino più vicino, ma anche il livello della batteria e il costo del tragitto.

Life360 : quando si esplorano località mai visitate con un gruppo di amici o familiari, Life360 è l’app perfetta per non perdere di vista la propria “Cerchia” (come viene definito il gruppo creato sull’app): l’utilizzo dei dati GPS permette infatti di tenere monitorata in tempo reale la posizione dei membri del gruppo su una mappa privata e di visualizzare la cronologia delle loro posizioni.

Toilet Finder : l’app Toilet Finder fornisce informazioni su oltre 150.000 bagni pubblici nel mondo per consentire ai viaggiatori di trovare i servizi igienici più adatti alle loro esigenze, dai bagni gratuiti a quelli accessibili per le persone con disabilità. Tramite geolocalizzazione viene indicata la distanza per raggiungere i servizi ed è possibile lasciare una recensione del bagno utilizzato.

Spiagge.it : durante la stagione estiva la spiaggia è la scelta favorita dalla maggior parte dei vacanzieri e gli stabilimenti balneari possono risultare molto affollati; conviene quindi giocare d’anticipo e prenotare il proprio posto! La piattaforma Spiagge.it (disponibile anche su app) è la scelta ideale per facilitare le vacanze al mare: con più di 1.200 stabilimenti balneari tra cui scegliere, gli utenti possono prenotare facilmente ombrelloni e lettini, pagando anche direttamente dal portale. Beach day, no stress!

Per il rientro :

Shuffles : il modo migliore per combattere la nostalgia del rientro dalle vacanze è conservare i ricordi delle giornate trascorse in un album fotografico, per riviverli quando si preferisce. Un’ottima soluzione per organizzare le foto scattate durante le vacanze è l’app indipendente di Pinterest, Shuffles , che permette di creare collage ritagliando, sovrapponendo e arricchendo con elementi o animazioni le immagini salvate nella galleria del proprio smartphone.

Trustpilot : le recensioni sono diventate un fattore decisionale fondamentale per molti turisti, che le consultano quotidianamente per diversi aspetti dell’organizzazione delle proprie vacanze. Rientrati dal proprio soggiorno, lasciare una recensione può quindi non solo aiutare altre persone intente a organizzare i tanto desiderati viaggi, ma anche supportare le aziende a migliorarsi e venire così incontro alle esigenze dei viaggiatori. Per condividere la propria esperienza e informazioni utili , Trustpilot , con oltre 46 milioni di recensioni scritte nel corso del 2022, è la principale piattaforma di recensioni a livello globale e contribuisce a promuovere una maggiore fiducia tra consumatori e imprese .

Sleep Monitor : durante le vacanze il ritmo sonno-veglia a cui si è abituati per la maggior parte dell’anno viene alterato. L’applicazione Sleep Monitor è pensata per monitorare la qualità del riposo: a tal proposito, fornisce utili consigli per migliorarlo tramite la registrazione dei dettagli dei cicli del proprio sonno. L’app ha inoltre un’opzione di sveglia intelligente, che si attiva nella fase di sonno più leggera per permettere al dormiente di iniziare la giornata con il piede giusto.

URBNX : il rientro al lavoro dopo la pausa estiva può essere difficile e causare stress e ansia. Per affrontarlo al meglio e rientrare gradualmente nel mood lavorativo, individuare luoghi originali in cui lavorare può aiutare nel temuto back to work : dall’hotel di design alla villa storica passando per il moderno coworking, l'applicazione per il lavoro agile URBNX consente di individuare una postazione di lavoro attrezzata vicino a casa o ovunque sia necessario quando si vuole lavorare da remoto in modo alternativo.

