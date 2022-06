Klonoa Phantasy Reverie Series nuovo trailer

Klonoa Phantasy Reverie Series si avvicina alla sua uscita e oggi è disponibile del footage che mette a confronto ogni remake del gioco con la sua precedente versione.

PerKlonoa: Door to Phantomile il confronto è fatto con la sua versione del 2008 per Wii, mentre nel caso diKlonoa 2: Lunatea's Veil il footage originale arriva dal 2001 per PlayStation 2.

Questo nuovo video, che mostra cinematiche e gameplay – dai personaggi ai fondali – è una versione completamente aggiornata dell’amato mondo di Klonoa!

Per il trailer di confronto:

Vuoi vedere più gameplay diKlonoa Phantasy Reverie Series?

Il nuovo trailer mostra il livello Alpine Wonderland daKlonoa 2: Lunatea's Veil:

Klonoa Phantasy Reverie Series sarà disponibile dall’8 luglio per Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Steam.

