Red Dead Online: maggiori guadagni per i Distillatori!

Sconti per intraprendere l'attività di Distillatore, RDO$ e PE doppi per le vendite da Distillatore, RDO$ e PE tripli nelle missioni della Storia del Distillatore e altro ancora





Gli ispettori vogliono sgominare il traffico illecito di alcolici e questo non ha fatto che incrementarne la richiesta. Oltre agli sconti sulla Capanna da Distillatore e sul Saloon, c'è molto da guadagnare assicurando una fornitura costante di liquore, tra cui:





RDO$ e PE doppi in tutte le vendite da Distillatore

RDO$ e PE tripli in tutte le missioni della Storia del Distillatore





Inoltre, sono previsti diversi bonus, indicati più avanti, per i Distillatori intraprendenti.



RDO$, PE E ORO DOPPI NEI CONTRATTI DI BLOOD MONEY



Nel West non ci sono solo persone dalla parte della legge e del bene. I Contratti di Blood Money sono missioni in più parti che esplorano il sottobosco criminale e i suoi abitanti.



Dopo aver fatto conoscenza con il famigerato Guido Martelli e i fuorilegge del suo mondo, incontra Anthony Foreman, James Langton, Sean Macguire o Joe per avviare i Contratti di Blood Money. Completa Il contratto della ferrovia, Il contratto di Jeb Phelps, Il contratto di Bluewater , Il contratto del molo, Il contratto del saloon o Il contratto di Cornwall per ottenere ricompense doppie.



Inoltre, ricorda di frugare per bene nelle tasche dei nemici caduti e nei forzieri per trovare più Capitale del solito.





BONUS FREE ROAM



Partecipa alle missioni Free Roam e agli eventi Free Roam mentre sei in viaggio con la tua Posse. Completando missioni ed eventi Free Roam con una Posse otterrai il 50% di RDO$ e PE in più.





ABITO DELLA COMMUNITY GRATIS E RITORNO DI CAPI D'ABBIGLIAMENTO A TEMPO LIMITATO



Questo mese sfoggia la tua eleganza assemblando il seguente abito, condiviso dal redditor Tareeky del subreddit Red Dead Fashion. Effettua l’accesso ogni settimana per ricevere:





7 - 13 giugno: Cappello da vagabondo e Fazzoletto stretto





14 - 20 giugno: Camicia alla francese (uomo)/Camicetta Iniesta (donna) e Gilet sfarzoso





21 - 27 giugno: Pantaloni da smoking (uomo)/Pantaloni McCrum (donna) e Stivali da predicatore distinti





28 giugno - 4 luglio: Soprabito a tubo e Cinturone da pistolero goffrato



Se vuoi uno stile diverso, presso i sarti locali e nel Catalogo Wheeler, Rawson & Co. sono temporaneamente tornati disponibili gli Stivali Strickland, i Pantaloni Carver, la Giacca Charro e il Berretto a quadrettoni.





PE DOPPI NELLA SERIE IN EVIDENZA E ALTRO



Chi si cimenterà nella Serie in evidenza di ogni settimana otterrà PE doppi per tutto il mese. Tutte le ricompense e le offerte saranno consegnate entro le 72 ore successive al completamento.





7 - 13 giugno: Serie del New Austin (Estrema)





Distruggi 5 posti di blocco degli ispettori per ricevere un bonus di 100 RDO$





14 - 20 giugno: Serie Pro (Estrema)



Scorta Jessica LeClerk fino all'incontro con Amos Lancing e completa la missione "Distrutta dal dolore" per ricevere un'offerta per 5 Lingotti d'Oro di sconto su un tema del Saloon per Distillatori





21 - 27 giugno: Serie Nemico pubblico (Estrema)





I Distillatori che hanno raggiunto il rango 20 e hanno effettuato una vendita da Distillatore questa settimana riceveranno un'offerta per il 40% di sconto su un articolo per Distillatori Affermati o Provetti





28 giugno - 4 luglio: Serie di Saint Denis (Estrema)





I Distillatori di rango 5 o superiore riceveranno un'offerta per il 40% di sconto su soprabiti selezionati





Partecipa e vinci tre partite della Serie in evidenza di una settimana qualsiasi prima del 4 luglio e riceverai una colorazione selezionata del Cappello di alligatore. I Distillatori che completeranno 5 vendite in una singola settimana qualsiasi nel corso di questo mese riceveranno una colorazione selezionata del cappello Manteca. I fuorilegge che completeranno 2 Crimini di Blood Money e 2 Lavori di Blood Money in una sola settimana riceveranno un paio di Scarpe Lui in una colorazione selezionata.





SCONTI



L'incremento della richiesta di moonshine ha generato tantissime occasioni per chi è disposto a placare l'ondata di sete. Gli aspiranti Distillatori di contrabbando possono approfittare dello sconto di 5 Lingotti d'Oro sulla Capanna da Distillatore. Inoltre, lo spostamento delle Capanne da Distillatore già esistenti può essere effettuato a metà prezzo. Il prezzo del macerato è scontato del 30%, mentre i Saloon sono scontati del 40%. Non dimenticare gli interni: questo mese, tutte le Foto per il Saloon sono scontate del 50%. Indossa il grembiule e un'espressione adeguatamente truce: tutti gli abiti per Distillatori sono scontati del 30%.





Se ti serve un destriero affidabile, fai un salto alla stalla più vicina per approfittare dello sconto del 30% sulle armi segrete del Distillatore: i cavalli Criollo e Cob irlandese.





Sfoglia il Catalogo Wheeler, Rawson & Co. o fai visita a un sarto per acquistare camicie e corsetti con il 40% di sconto e gilet con il 30% di sconto. Potrai approfittare anche di uno sconto del 75% sull’abito Lo Schefield.





Il Catalogo e gli armaioli dei cinque Stati offrono anche uno sconto del 40% sull'Arco e sull'Arco migliorato.



