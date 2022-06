Laura Speranza : Ecco chi è la moglie di Stefano Tacconi

è ladi. In questo momento la donna, insieme ai figli, sta vivendo ore di grande apprensione a causa dell'aneurisma che ha colpito il coniuge ed ex campione di calcio della Juventus nella notte tra il 25 e il 26 aprile 2022.

Ma chi è Laura Speranza? Conosciamo meglio insieme tutti i dettagli e le sue curiosità sulla sua vita privata e professionale. Laura Speranza, moglie di Stefano Tacconi, è nata a Perugia come marito, ma la sua data di nascita precisa e completa non è nota pubblicamente. Laura Speranza ha sposato l'ex portiere della Juventus Stefano Tacconi nel 2011, dopo 18 anni di convivenza. Il giorno del loro matrimonio, il loro primogenito Andrea, che all'epoca aveva 15 anni, li accompagnò all'altare.

Andrea è nato il 28 luglio 1995 sotto il segno zodiacale del Leone. Oggi ha 27 anni e nella sua vita ha mostrato una grande passione sia per il mondo del calcio che per quello dello spettacolo. Oltre ad avvicinarsi alla Lazio, e quindi a preferire la carriera da modello, ha partecipato a diversi reality: il primo è stato La Fazenda (2016) su Sky, mentre tutti lo ricordiamo più recentemente nel ruolo di bel tentatore in Temptation Island Vip. Gli altri tre figli della coppia Speranza-Tacconi vivono lontani dai riflettori e per questo di loro non si sa nulla se non i loro nomi: Alberto, Maria Vittoria e Virginia.

